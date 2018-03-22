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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 02 Апреля, 15:59 |
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Бизнесмены Китая заинтересовались производством кирпича в Амурской области
Проект обсуждали на встрече представителей компании, членов Правительства Амурской области и представителей федерального Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Представителей китайской компании заинтересовали условия инвестирования в компанию для перезапуска предприятия ООО «С Технология». Близлежащее Чагоянское месторождение сможет обеспечить работу предприятия собственными ресурсами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Компания планирует построить завод по производству прочного огнеупорного и водонепроницаемого кирпича мощностью 2 млн. тонн в год. Предварительный объем инвестиций - 300 млн. юаней. Чтобы наладить работу потребуется около 3-х лет. Для работы подобного предприятия потребуется освоение месторождений цементного сырья. Также предстоит решить проблему с поставкой сырья», - рассказал о планах компании ее директор Чжоу Жуйхуа.
В прошлом году компания ООО «С Технология», реализующая проект по переработке цемента в с. Березовка в ТОР «Приамурская», остановила работу. Причина - недостаток сырья и финансирования. Китайские инвестиции помогут перезапустить компанию и снова выйти на стадию производства.
«Правительство Амурской области заинтересовано в развитии российско-китайского сотрудничества по реализации инвестиционных проектов. Благодаря подобному сотрудничеству в регионе реализуется проект строительства трансграничного моста через р. Амур», - подчеркнул на встрече зампред правительства Андрей Донец.
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