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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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02 Апреля 2018, 11:35 | Регион сегодня
В Амурской области состоялись первые экспортные поставки пшеницы в Китай
В конце марта компанией ООО "Амурагрокомплекс" осуществлена поставка первой партии пшеницы в КНР в количестве 100 тонн.
Китайские партнеры удовлетворены качеством амурской пшеницы и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщили журналу "Дальневосочный капитал" в Правительстве Амурской области.
Это стало возможным благодаря напряженной работе региональных и федеральных органов государственной власти: Правительства Амурской области и лично губернатора Александра Козлова, Министерства сельского хозяйства РФ и Амурской области, Россельхознадзора РФ, которые организовали и провели весь комплекс процедур для допуска амурской пшеницы на рынок КНР.
Теги: экспорт КНР пшеница зерно Амурагрокомплекс
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