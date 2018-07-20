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Четверг| 16 Августа, 06:43 |
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Налоговые поступления от крупных торговых центров в бюджет Амурской области увеличатся с 1 января
На внеочередном заседании Законодательного собрания Приамурья в двух чтениях утвердили законопроект «О внесении изменений в Закон Амурской области «О налоге на имущество организаций на территории Амурской области», внесенный губернатором Приамурья Олегом Кожемяко, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Амурской области.
Необходимость утверждения данного законопроекта связана с изменением федерального налогового законодательства. Нововведения коснутся торговых центров и комплексов площадью более 500 кв.м., а также недвижимости иностранных организаций.
В 2015 году ставка составит уже 1,5 %, а к 2016 году достигнет 2%. Изменения не коснутся предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения.
В правительстве Амурской области считают, что данные изменения будут способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет Приамурья.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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