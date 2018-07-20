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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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03 Апреля 2012, 19:44 | Регион сегодня
Олег Кожемяко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Указ об этом подписан Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 28 марта 2012 года. Официальный документ и сам орден поступили в Правительство Амурской области. Высокая награда присвоена губернатору Амурской области с формулировкой: «За большой вклад в социально-экономическое развитие субъектов РФ и многолетнюю добросовестную работу».
Это второй орден Олега Кожемяко. Первой такой награды - «За заслуги перед Отечеством» IV степени он был удостоен пять лет назад (в 2007 году) за развитие Корякского автономного округа, губернатором которого являлся с 2005 года, сообщает портал Правительства Амурской области.
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