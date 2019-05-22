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На реке Амур завершилась стыковка частей трансграничного моста "Благовещенск-Хэйхэ"
Завершение стыковки прошло в торжественной атмосфере 31 мая, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В церемонии с российской стороны приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов. Китайскую сторону представляли заместитель Председателя Народного Политического Консультативного Совета КНР Шао Хун, главный инженер министерства транспорта КНР Чжоу Вэй, губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.
С пограничного катера вверх были запущены ракеты. Это стало сигналом к закрутке замыкающих болтов на мостовом переходе. Стыковка прошла успешно. Участники церемонии выразили уверенность в том, что и дальнейшие работы на мосту будут завершены успешно и в установленный срок, а сам объект сыграет важную роль в укреплении дружеских отношений России и КНР.
«Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тысячи, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост - еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, возможность для развития экономики нашей страны», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Соединение российской и китайской части моста через реку Амур – это исторический момент. Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений и туризма. Первый мост между Россией и Китаем – это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов признался, что, по его мнению, завершение стыковки частей моста – событие знаковое не только для области, но и для всей страны.
«Самый важный мост мы уже построили, это надежный и прочный мост дружбы и добрососедских отношений между Россией и КНР. А теперь становится реальностью и этот трансграничный автомобильный мост, который значительно расширит возможности для экспорта нашей продукции и сыграет очень важную роль в развитии экономики двух приграничных территорий», - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что конкурентное преимущество Приамурья связано с сельским хозяйством, продукцией переработки. Так, в прошлом году объем экспорта сои и продуктов ее переработки в КНР составил порядка 400 тыс. тонн. Благодаря возведению моста объемы заметно увеличатся. Василий Орлов подчеркнул, что мостовой переход важен и для отрасли газохимии. Возведение газохимического комплекса, которое находится в перспективе, позволит экспортировать в КНР производимый полиэтилен.
«Трансграничный мостовой переход, как и канатная дорога, окажет максимум положительного влияния на сферу туризма. Об этом в начале года мы говорили в Харбине с моим коллегой - губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Надеюсь, совсем скоро - в июне – мы обсудим дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках Российско-Китайского Экспо в Харбине. Стоит отметить, что концессионная модель строительства показала свою эффективность, мы планируем применять ее для реализации других инвестиционных проектов, в частности, обсуждаем с китайскими партнерами проект строительства железнодорожного моста в Джалинде. Важно и то, что к строительству мостового перехода были привлечены наши, амурские, подрядные организации «УСК МОСТ» и «Асфальт»», - подчеркнул глава региона.
О развитии туризма в связи с возведением моста также рассказала первый замминистра экономразвития и внешних связей Приамурья Екатерина Киреева:
«Мы ставим перед собой амбициозные задачи и нацелены на развитие автотуризма с Китаем. Необходимо сделать так, чтобы люди на личных автомобилях (до 8 посадочных мест) могли пересечь границу и оказаться в провинции Хэйлунцзян или в Приамурье. На ближайшее время намечена работа с соответствующими госорганами, чтобы определить глубину допуска такого транспорта на наши территории. Параллельно будут рассматриваться процедуры, которые смогут упростить пересечение границы».
Напомним, в сентябре 2015 года во время визита Президента РФ Владимира Путина в Китай было подписано соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о начале реализации проекта. Строительство моста стартовало 18 декабря 2016 года. Возведение объекта осуществляется по графику, завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года.
Сооружение будет двухполосным, его длина составляет 1080 метров. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же протяженность мостового перехода – 20,226 километров. Сюда входит 13,4 километров подъездных путей на территории России и 6,7 километров дороги в Китае. Ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.
Ввод моста в эксплуатацию сможет обеспечить пассажиропоток порядка 5500 человек, проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей в сутки.
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