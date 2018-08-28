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03 Июля 2012, 19:46 | Регион сегодня
В 2013 году в Приамурье будут трудиться порядка 13 тысяч иностранных работников
Вопрос о том, сколько иностранцев будут привлечены работодателями в 2013 году на территорию Приамурья был рассмотрен в Благовещенске на заседании межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя Правительства области Валерия Палатова.
Амурские предприниматели представили 380 заявок о потребности в привлечении иностранных работников на 2013 год на общее количество 42 тысячи человек. Решением комиссии эта потребность была сокращена в 3,2 раза, размер квоты составил порядка 13 тысяч человек. Уменьшилось количество иностранцев, которые будут трудиться в сельском хозяйстве – почти в 17 раз, в лесном хозяйстве – в 3,8 раз, строительстве - в 2,8 раза, в торговле - в 3 раза, в общественном питании в 3,1 раза.
Объемы привлечения иностранцев на амурские предприятия были сокращены в связи с тем, что существует возможность удовлетворить потребности в рабочей силе за счет областных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или переподготовки безработных, привлечения рабочей силы из других субъектов Российской Федерации, сообщает портал Правительства Амурской области.
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