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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:17 |
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ВТБ продолжит финансирование проекта строительства маслоэкстракционного завода "Амурский" в ТОР "Белогорск"
В ходе разработки бизнес-плана второй и третьей очередей завода проектный объем переработки сои был увеличен до 240 тыс. тонн в год. В связи с этим потребовалось расширить площади, построенные в рамках первой очереди. ВТБ предоставляет средства для этого в рамках данного кредитного соглашения.
ВТБ начал финансировать проект в июле 2015 года, предоставив средства в размере 800 млн рублей сроком на 7 лет в рамках постановления правительства №1044.
После завершения первого этапа реализации проекта начнут работу цеха по производству рафинированного дезодорированного масла и производству кормового и пищевого шрота. Их запуск запланирован на конец текущего года. МЭЗ «Амурский» станет единственным в России заводом по производству изолята, пищевых волокон и соевых олигосахаридов из соевого пищевого шрота.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский прокомментировал: «Мы поддерживаем создание в России производств, способных заместить импортную продукцию. Создание маслоэкстракционного завода на территории опережающего развития «Белогорск» является логичным продолжением нашей стратегии. ВТБ продолжит финансирование этого инвестпроекта, в наших планах – предоставить МЭЗ «Амурский» средства в размере 800 млн рублей на строительство второй очереди завода».
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «МЭЗ Амурский» на 100% принадлежит ООО «Амурагроцентр». ООО «Амурагроцентр» - одно из крупнейших предприятий, перерабатывающих зерновые и бобовые культуры на Дальнем Востоке России, включающее в себя мощности по производству гидратированного соевого масла, рафинированного дезодорированного соевого масла, шрота соевого пищевого, шрота соевого кормового тостированного, сои экструдированной кормовой, полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов, белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам. В 2008 году на предприятии внедрены международные системы качества ИСО и ХАССП.
В состав ООО «Амурагроцентр» входит сеть элеваторов расположенных в основных заготовительных районах Амурской области. «Амурагроцентр» имеет собственную торговую сеть по всей территории Амурской области, филиалы в городах Москва, Хабаровск, Владивосток. Все объекты на территории предприятия оснащены современным технологическим, транспортным и аспирационным оборудованием. Оборудование в цехах компании не имеет аналогов на Дальнем Востоке. На предприятии занято более 700 человек.
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