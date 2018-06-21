|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 03:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Амурский гидро-металлургический комбинат произвел 20 тонн золота
2 ноября в плавильную печь был загружен катодный осадок, содержащий 87% золоторудного концентрата с Албазинского месторождения (район им. Полины Осипенко Хабаровского края) и 13% - с чукотского месторождения Майское. Был получен 21 кг сплава с содержанием золота 90%, которые и довели количество готовой продукции, выпущенной комбинатом, до 20-ти тонн.
По словам управляющего директора ООО «АГМК» Виктора Никитанова, показатель достигнут на 15 дней раньше планового срока, благодаря слаженной работе трудового коллектива, высокого содержания в золоторудном концентрате полезного компонента, а также высокого коэффициента извлечения, который по итогам производственных результатов Polymetal International plc за III квартал 2015 года составил 94.1%.
«Вызывает уважение слаженная работа всей производственной цепочки предприятий Полиметалла: как горняков «Ресурсов Албазино», которые повышают качество концентрата, не снижая объёмов добычи, так и металлургов АГМК. Они поддерживают стабильное извлечение золота из концентрата, и плановый ремонт автоклава, который проходил с 9 по 22 октября, не повлиял на план выпуска продукции», - подчеркнул директор Хабаровского филиала ОАО «Полиметалл УК» Валентин Мартыненко.
Комментируя деятельность поставщиков, главный технолог АГМК Сергей Бушуев уточнил: «Ресурсы Албазино» и «Золоторудная компания "Майское"» – свои обязательства по качеству концентрата держат. Албазино выпускает концентрат со средним содержанием 51 г/т золота, «Майское» - 58,8 г/т.
Между производством 1-ой и 20-ой тонн золота на АГМК прошло 2 года. История юбилейных плавок отражает этапы развития комбината: если в период отладки производства выплавили 1 тонну, то с 2013 по 2014 – 10 тонн. То есть за год производительность увеличилась в 10 раз. Сейчас сроки между юбилейными датами сокращаются: если между выпуском 10-ти и 15-ти тонн продукции прошли 10 месяцев, то между 15-ю и 20-ю – 6 месяцев.
«Мы относительно новое предприятие. 3 года работаем. Но цифра в 20 тонн говорит о том, что решения, принятые компанией Полиметалл по выбору технологии автоклавного окисления, оправдали себя. Это единственное производство на территории СНГ, где есть золотой автоклав. 20 тонн – для любого человека, не связанного с этим производством, - солидная цифра», - прокомментировал событие управляющий директор АГМК Виктор Никитанов.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «АГМК» - является дочерним предприятием компании «Полиметалл» и отечественным лидером в применении технологии автоклавного извлечения золота. Комбинат подтвердил, что переработка концентратов разных месторождений возможна и выбранная технология автоклавного окисления с последующим сорбционным выщелачиванием является универсальной. Расположение комбината в Хабаровском крае позволит разрабатывать дальневосточные месторождения упорных золотосодержащих руд, которые до сих пор не были вовлечены в производство из-за отсутствия подходящей технологии переработки.
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Хабаровском крае в АО "Санаторий Уссури" введено внешнее наблюдении
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.