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03 Ноября 2015, 15:45 | Регион сегодня

Амурский гидро-металлургический комбинат произвел 20 тонн золота

На Амурском гидро-металлургическом комбинате состоялась юбилейная плавка, в результате которой выпуск готовой продукции – сплава Доре - составил 20 тонн с момента начала работы предприятия 23 августа 2013 года.

2 ноября в плавильную печь был загружен катодный осадок, содержащий 87% золоторудного концентрата с Албазинского месторождения (район им. Полины Осипенко Хабаровского края) и 13% - с чукотского месторождения Майское. Был получен 21 кг сплава с содержанием золота 90%, которые и довели количество готовой продукции, выпущенной комбинатом, до 20-ти тонн.

По словам управляющего директора ООО «АГМК» Виктора Никитанова, показатель достигнут на 15 дней раньше планового срока, благодаря слаженной работе трудового коллектива, высокого содержания в золоторудном концентрате полезного компонента, а также высокого коэффициента извлечения, который по итогам производственных  результатов Polymetal International plc за III квартал 2015 года составил 94.1%.

«Вызывает уважение слаженная работа всей производственной цепочки предприятий Полиметалла: как горняков «Ресурсов Албазино», которые повышают качество концентрата, не снижая объёмов добычи, так и металлургов АГМК. Они поддерживают стабильное извлечение золота из концентрата, и плановый ремонт автоклава, который проходил с 9 по 22 октября, не повлиял на план выпуска продукции», - подчеркнул директор Хабаровского филиала ОАО «Полиметалл УК» Валентин Мартыненко.  

Комментируя деятельность поставщиков, главный технолог АГМК Сергей Бушуев уточнил: «Ресурсы Албазино» и «Золоторудная компания "Майское"» – свои обязательства по качеству концентрата держат. Албазино выпускает концентрат со средним содержанием 51 г/т золота, «Майское» - 58,8 г/т.

Между производством 1-ой и 20-ой тонн золота на АГМК прошло 2 года.  История юбилейных плавок отражает этапы развития комбината: если в период отладки производства выплавили 1 тонну, то с 2013 по 2014 – 10 тонн. То есть за год производительность увеличилась в 10 раз. Сейчас сроки между юбилейными датами сокращаются: если между выпуском 10-ти и 15-ти тонн продукции прошли 10 месяцев, то между 15-ю и 20-ю – 6 месяцев.

«Мы относительно новое предприятие. 3 года работаем. Но цифра в 20 тонн говорит о том, что решения, принятые компанией Полиметалл по выбору технологии автоклавного окисления, оправдали себя.  Это единственное производство на территории СНГ, где есть золотой автоклав. 20 тонн – для любого человека, не связанного с этим производством, - солидная цифра», - прокомментировал событие управляющий директор АГМК Виктор Никитанов.

Досье "Дальневосточного капитала": ООО «АГМК» -  является дочерним предприятием компании «Полиметалл» и отечественным лидером в применении технологии автоклавного извлечения золота. Комбинат подтвердил, что переработка концентратов разных месторождений возможна и выбранная технология автоклавного окисления с последующим сорбционным выщелачиванием является универсальной. Расположение комбината в Хабаровском крае позволит разрабатывать дальневосточные месторождения упорных золотосодержащих руд, которые до сих пор не были вовлечены в производство из-за отсутствия подходящей технологии переработки. 

 Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: АГМК  золото 


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