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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 04 Марта, 16:56 |
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В Приморье Амурский филиал WWF открыл школу для заповедников и нацпарков
Четверть века работает WWF на Дальнем Востоке. И одной из главных задач все эти годы было создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сегодня система ООПТ в Амурской экорегионе практически сформирована. Заповедники и национальные парки играют огромную роль в сохранении краснокнижных видов и уникальных ландшафтов.
«Теперь настало время, когда необходимо улучшать эффективность работы коллективов природоохранных организаций. Для этого нужно повышать их квалификацию. К сожалению, в России нет профильных учебных заведений, которые бы готовили кадры для ООПТ. Вместе с Координационным Советом директоров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока фонд принял решение организовать и финансировать такое обучение. Эти курсы – первые в системе, которую мы намерены создать. Следующими будут обучаться бухгалтеры, специалисты экологического просвещения и даже сами директора,» - комментирует директор Амурского филиала WWF Петр Осипов.
Слушателями пятидневных курсов стали заместители директоров по охране и старшие инспекторы 22 заповедников и нацпарков Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной области. Имея базовое образование лесников, охотоведов, юристов, учителей и зоотехников, специфику работы по охране ООПТ они постигали на практике.
Амурский филиал WWF пригласил для чтения лекций ведущих специалистов. О проблемах охраны амурского тигра, о работе с конфликтными животными, о биотехнических мероприятиях рассказал директор АНО «Центр «Амурский тигр» к.б.н. Сергей Арамилев. Сложные ситуации при задержании браконьеров рассмотрел с участниками руководитель программы по ООПТ Гринпис России Михаил Крейндлин. О том, как создавалась и функционирует система ООПТ Амурского экорегиона сделал презентацию Юрий Дарман, к.б.н., заслуженный эколог РФ, почетный советник WWF России.
Директор объединенной дирекции «Заповедное Приамурье» и Председатель Координационного совета директоров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока, к.б.н, Владимир Андронов обозначил исторические вехи заповедного дела России.
Специалисты WWF познакомили слушателей с работой беспилотных летательных аппаратов, с программой обеспечения безопасности инспекторов с помощью специальных приборов, с вопросами законодательства, работой с прокуратурой и Росприроднадзором. Сотрудники ПГСХА озвучили сложнейшую проблему африканской чумы свиней, эпизоотий диких животных, провели занятия по таксации лесов, показали экосистемные услуги леса, его роль в сохранении рек и видов.
В ходе курсов участники делились своим опытом работы. Организацию охраны в объединенной дирекции «Заповедное Приамурье» осветил заместитель директора Дмитрий Гранкин, работу Зейского заповедника – заместитель директора Сергей Думановский. Об обучении рядовых инспекторов в полевых условиях по задержанию браконьеров и составлению протоколов в Сихотэ-Алинском заповеднике рассказал заместитель директора Роман Кожичев.
Все участники курсов получили удостоверения о повышении квалификации за подписью ректора Приморской государственной сельскохозяйственной академии.
На фото: Участники семинара. Автор фото Роман Дианов.
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