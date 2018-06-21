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04 Апреля 2012, 17:54 | Регион сегодня

В Амурской области открылся этнографический комплекс «Эвенкийская деревня»

В Тындинском районе Приамурья открылся этнографический комплекс «Эвенкийская деревня», на строительство которого потрачено 20 млн рублей. На открытии нового туристического объекта присутствовал губернатор Амурской области Олег Кожемяко.Также на праздник приехали представители эвенкийских общин сёл Бомнак, Усть-Нюкжа, Первомайское, Ивановское. Эвенки среди готовых объектов комплекса - культурного центра, бани, охотничьего домика, гостиницы - разбили национальные чумы и загон для оленей.

«На Дальнем Востоке нет подобных вещей. Нам придётся быть пионерами. Необходимо продумать систему организации туризма, используя, в том числе, народные промыслы. Главное, чтобы гостям был организован досуг и хороший стол с национальными блюдами. Желающие – будут», - подчеркнул Олег Кожемяко.

«Несмотря на то, что ещё не выполнена основная часть благоустройства, планируется, что комплекс заработает в течение месяца. Поскольку себестоимость высокая, сейчас обсуждается вопрос дотирования путевок», - прокомментировал Игорь Горевой, министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Сейчас уже есть места для 12 туристов, необходимо построить еще для 14. Для полноценной работы эвенкийской деревни необходимо вложить ещё более 20 млн рублей. Примерно такая сумма была использована на её строительство из федерального и областного бюджетов.

Комплекс будет выполнять  несколько функций – послужит культурным центром для эвенков, этнической турбазой для жителей Тынды и туристов, которые будут приезжать с юга области. Для них будут организованы летняя рыбалка, собирание грибов, сплавы по реке, катание на оленях и собаках, в зимний период - на снегоходах.

Позже, на встрече с представителями эвенкийских родовых общин, Олег Кожемяко предложил создать из талантливых ребят профессиональный фольклорный эвенкийский ансамбль. Кроме этого, организовать конкурс «Звезда севера», на котором эвенкийские дети будут рассказывать о самобытности своего народа, исполнять номера на эвенкийском и русском языках. На круглом столе представители общин выразили общее мнение о необходимости создания подобных комплексов, т.к. это способствует сохранению культуры, языка: «А будет язык – будет жить народ!».

Этнографический комплекс будет передан первомайской школе-интернату. По словам Олега Кожемяко, «дети смогут получить здесь первые навыки работы с туристическим бизнесом».

Кроме этого, на круглом столе в ответ на жалобы эвенков на то, что развелось много волков, которые губят стада оленей, губернатор пообещал увеличить субсидии на отстрел волков в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах в 3 раза – до 30 000 рублей, сообщает сайт Правительства Амурской области.
       

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