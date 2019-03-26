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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Апреля, 01:15 |
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В Приамурье выросла численность изюбра и кабарги
Такие данные получили специалисты управления животного мира области после обработки и анализа информации, поступившей после завершения зимних маршрутных учетов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Так, за последний год количество диких свиней в регионе увеличилось более чем на две тысячи особей — с 13429 в 2018 году до 15540 на сегодняшний день. Среди копытных животных самый большой прирост показали изюбры. Их стало больше на 2,8 тысячи. По обновленным данным в Приамурье на сегодняшний день живет 21686 изюбрей. Прирост свыше двух тысяч показала и кабарга — до 27574 особей.
Численность косули, лося и северного оленя осталась на уровне прошлого года.
Кроме того, третий год подряд в Приамурье растет количество фазанов. На сегодняшний день численность этих птиц приближается к полумиллиону особей.
При этом численность волка, которая стабильно росла на протяжении последних лет и рисковала стать критической, упала на тысячу. По данным последних учетов, на территории региона насчитывается 3110 серых хищников, что все еще заметно выше нормы.
"Прирост численности копытных животных и фазанов связан, прежде всего, с благоприятными условиями, сложившимися для животных в последние годы. Богатый урожай желудей и грибов обеспечили хорошую кормовую базу, а малоснежные зимы давали возможность без особых проблем добывать корм практически во всех районах области. Что касается снижения численности волков, здесь свою роль сыграли мероприятия по регулированию их численности. Волки — умные и осторожные животные. Сообразив, что на них ведется охота, они вполне способны организованно переместиться в более безопасные для них места, в том числе и за пределами области", — рассказал замначальника охраны управления по охране животного мира области Николай Степанов.
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