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Четверг| 04 Октября, 10:39 |
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На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
Первый спиральновитой теплообменник доставлен из Санкт-Петербурга на строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщает объединенный пресс-центр проекта.
Теплообменник предназначен для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси, в результате чего гелий очищается от примесей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Выпуск самого современного и высокотехнологичного спиральновитого оборудования для объектов нефтегазовой отрасли был впервые локализован в России благодаря сотрудничеству ПАО «Газпром», немецкой компании Linde и ПАО «Силовые машины».
За счет уникальной конструкции спиральновитой теплообменный аппарат способен выдерживать перепады температур до 400 градусов по Цельсию. Это почти вдвое выше, чем у традиционного теплообменного оборудования. Кроме того, достигается высокая эффективность теплообмена (площадь теплообмена сопоставима с пятой частью футбольного поля - более 1,6 тыс. кв. м) при относительно небольших металлоемкости и габаритах аппарата (длина - 15,9 м, диаметр - 1,8 м).
Доставка теплообменника весом около 49 тонн осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом. Для монтажа аппарата уже подготовлен фундамент. Два аналогичных аппарата будут поставлены на Амурский ГПЗ в 2019 и 2021 годах.
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