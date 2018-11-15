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В Амурской области решили создать уникальный бренд региона
Представители власти, общественности, бизнеса, эксперты в области маркетинга провели встречу, посвященную вопросам начала работы по формированию единого бренда Амурской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Во время встречи были подведены итоги предварительного этапа. Идея выбрать главный символ региона принадлежит губернатору Амурской области Василию Орлову – он предложил это сделать амурчанам на своей страничке в «Инстаграм». Интернет-голосование по проекту «Главный бренд Приамурья» прошло на сайте и в соцсетях газеты «Амурская правда». Символом-победителем стала благовещенская триумфальная арка, также большое количество амурчан проголосовало за космодром «Восточный», реку Амур, Зейскую ГЭС. В числе задач проекта: определить всенародным голосованием территориальный символ, который должен сплотить жителей области на основе единого культурно-исторического наследия; формировать чувство гордости за регион, в котором живут амурчане.
Сегодня была рассмотрена общая методология создания брендов на примере работы других регионов и городов. Специалисты обратили внимание участников на то, что символ и бренд – это совершенно разные понятия. Как было отмечено на встрече, впереди большая работа: создание общественного и экспертного советов, взаимодействие с гражданами, бизнесом и властью, формирование понимания того, что такое бренд.
«Брендирование - это фактически не только выбор символа, но и работа над стратегией. У нас есть некоторые успехи в позиционировании региона в инвестиционном поле, но в целом комплексного продукта - бренда - сегодня нет», - отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
Участники встречи согласились с тем, что на первом этапе важно понять, для каких целей Приамурью в первую очередь нужен бренд – именно от этого нужно отталкиваться при его создании. Бренд может служить достижению различных целей – в частности, привлечению инвесторов или туристов. С концепцией предстоит определиться в ходе дальнейшей работы.
«Бренд важен и для бизнеса, и для обычных амурчан – чтобы мы лучше себя идентифицировали с той территорией, на которой живем. Думаю, жителям Приамурья будет интересно принять участие в создании бренда области. Я считаю, что необходимо прислушаться к мнению молодежи, ведь это будущее нашего региона», - отметил зампред Правительства Амурской области Андрей Плутенко.
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