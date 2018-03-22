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Пельмени "Амур" поедут на Восточный экономический форум во Владивосток
31 марта на сайте www.nashrestoran.ru завершилось голосование за блюдо – гастрономический символ Амурской области. В голосовании приняли участие 1900 человек. Со значительным отрывом победителем стал вариант №1 - пельмени "Амур". Свои голоса за него отдали 693 человека, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Пельмени «Амур» - это собирательный вариант. На конкурс его выдвигал каждый пятый участник.
Лидирующую позицию также заняли пельмени «Амурские» с папоротником, запеченные в сметанном соусе с луком». Рецепт был предложен ООО «Продовольственная компания «Партизан». Он набрал 312 голосов.
На третьем месте оказался рецепт, который прислала жительница Благовещенска Светлана Бережных. За «Самурики» проголосовали 145 человек.
Больше 50 голосов набрала закуска «Дружба народов» (88) из кальмара и «Покровский рудник» (79), рецепт которого автор написала в стихах.
Напомним, в последние дни голосования организаторами был зафиксирован масштабный вброс голосов за вариант №2. После проведения мониторинга обнаружилось, что около 90% всех голосов за это блюдо – накрутка. Оргкомитетом конкурса принято решение не учитывать вариант №2 при подведении итогов конкурса.
Блюдо - победитель регионального конкурса будет представлено на ВЭФ-2018.
Конкурс на лучшее региональное блюдо организовало министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства с целью узнать мнение амурчан о том, какое кулинарное произведение, на их взгляд, подчеркивает уникальность и самобытность Приамурья и может стать его официальным символом.
Жители области предложили 72 варианта, среди которых авторские рецепты, всем известные блюда, гастрономические новинки, специфические десерты, таежные диковинки и многое другое.
Министерство ВЭСТиП выражает благодарность всем участникам конкурса за активность и креативный подход. Оргкомитетом принято решение отметить участников областного кулинарного конкурса дипломами и благодарностями. Торжественное награждение состоится на одной из площадок «АмурЭкспоФорума – 2018».
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