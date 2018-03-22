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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Апреля, 15:05 |
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Пограничный мостовой переход через реку Амур получит федеральную поддержку
Проекту будет оказана государственная поддержка. Такое решение было принято по результатам отбора Минвостокразвития, объявленного в январе этого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Проект получит государственную нефинансовую поддержку, что повысит его привлекательность для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций и снизит риски административных барьеров, в том числе при получении льгот и преференций по программам господдержки федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Среди критериев отбора – объем частных инвестиций, уже вложенных в проект (от 50 млн. рублей), количество создаваемых рабочих мест, объем поступлений от проекта в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в течение 10 лет.
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