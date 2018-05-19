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Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
Международный научно-образовательный Центр молекулярных технологий открылся в Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке Центрального НИИ эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора. Центр займется обучением специалистов Приморского края и стран Юго-Восточной Азии современным методикам диагностики инфекционных заболеваний, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.
В центре будут проходить сертификацию медицинские работники, эпидемиологи, вирусологи для работы с инновационными тест-системами по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний. Повышение квалификации медперсонала позволит оперативно внедрять новейшие технологии в клиническую практику. Также лабораторная база будет использоваться для работы ученых и обучения студентов ДВФУ.
«Дальневосточный федеральный университет сегодня — значимый игрок в научно-образовательном и инновационном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Биомедицина является одним из приоритетных направлений развития ДВФУ, а ученые Школы биомедицины уже зарекомендовали себя на международном уровне, — подчеркнул ректор ДВФУ Никита Анисимов. — Важнейшие задачи нового центра — распространение передовых практик, повышение квалификации и обучение российских и зарубежных коллег».
Первыми слушателями Центра молекулярных технологий ДВФУ стали специалисты из Вьетнама. Сотрудники прошли курс обучения в рамках выполнения Роспотребнадзором программы содействия Вьетнаму в борьбе с угрозами инфекционных болезней.
«Весь накопленный опыт нашего института мы транслируем на образовательный процесс, — сообщил руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИЭ Роспотребнадзора Герман Шипулин. — Мы предлагаем курсы по методам лабораторной диагностики в области микробиологии, молекулярной диагностике, генетике — учим специалистов тому, что они будут использовать в реальной клинической практике».
Как отметил заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, для борьбы с пандемическими угрозами российским и азиатским специалистам необходимо обмениваться опытом, сближать методы оценки, проводить совместные исследования, повышать квалификацию.
«Центр молекулярных технологий также станет одним из элементов укрепления биологической безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке, — подчеркнул Михаил Щелканов. — Мы сконцентрируемся на молекулярной диагностике вирусов растений, ветеринарных и редких видов вирусов, исследованиях в интересах охраны амурского тигра. В будущем ДВФУ может стать элементом международной системы обеспечения биологической безопасности».
О создании центра было объявлено в 2017 году на III Восточном экономическом форуме, когда Роспотребнадзор и ДВФУ заключили меморандум о сотрудничестве. Также партнеры планируют проводить совместные научные исследования и образовательные программы для развития международного сотрудничества и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в АТР.
Фото Романа Савина
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