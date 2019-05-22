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Во Владивостоке на улицах Хабаровской и Луговой начался капитальный ремонт
На улицах Хабаровской и Луговой (от Рудневского моста до площади Баляева) во Владивостоке начались ремонтные работы. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Данные улицы дополнили список тех объектов, где подрядчики уже приступили к ремонту.
«Всего в рамках нацпроекта в этом году во Владивостоке будут отремонтированы улицы Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14)», - рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Сейчас подрядная организация «Автобан-ДВ» убирает на Хабаровской и Луговой старые бортовые камни и монтирует новые бордюры. Стоит отметить, что на каждом из объектов «БКАД» появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, здесь восстановят люки и решетки.
«В этом году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе будут капитально отремонтированы 15 улиц и построен пешеходных переход на улице Олега Кошевого», - подчеркнул руководитель городского управления дорог и благоустройства Сергей Макаров.
Напомним, что к работам по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также приступила и компания «Строй Сити». Её специалисты ведут ремонт на Сахалинской и Добровольского.\
Евгений Кулешов (фото)
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