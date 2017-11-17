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05 Декабря 2017, 16:37 | Регион сегодня

В Амурской области на поддержку предпринимателей направят 140 млн рублей

В 2017 году средства не выделялись

В Правительстве Амурской области состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства региона. В нем принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов.

Глава региона поприветствовал участников заседания Совета и отметил, что теперь поддержку в решении вопросов предпринимательского сообщества ему оказывает человек, хорошо знакомый с имеющимися проблемами, - председатель Амурского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Борис Белобородов.

Губернатор рассказал предпринимателям о работе, которая ведется сейчас в части формирования областного бюджета. С 2015 года госдолг был снижен с 98% до 76%. Также во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным был поднят вопрос по реструктуризации задолженности.

«В  итоге решения о реструктуризации были приняты. Самое главное, что принято решение о сокращении объемов погашения долга до 2% в год. В итоге нам не придется вырезать из бюджета средства, которые будут направлены на важные для региона статьи», - рассказал Александр Козлов.

Также он сообщил, что в 2018 году на нужды предпринимательства будет выделено порядка 140 миллионов рублей (в 2017 году средства не выделялись).

«Мы понимаем, что наше предпринимательство заслуживает поддержки. И я прошу наших представителей малого и среднего бизнеса уже сегодня задуматься над вопросами, касающимися господдержки. Очень важно и то, что эти средства должны быть распределены с учетом мнения представителей предпринимательского сообщества, это будет вполне честно», - подчеркнул губернатор.

На заседании был рассмотрен вопрос организации доступной связи для предпринимателей в отдаленных районах. Так, жалобы на проблемы с Интернетом прозвучали от представителей Магдагачинского, Зейского районов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

В итоге было решено председателям советов предпринимателей определить потребность в обеспечении объектов малого и среднего бизнеса скоростным Интернетом, а обобщенную информацию с указанием адресов предоставить в управление информатизации области. В управление будут переданы все проблемные вопросы, касающиеся, в частности, невозможности дозвониться до службы поддержки оператора связи.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании, касался выполнения функций администрирования уплаченных страховых взносов предпринимателями за 2016-2017 год УФНС России по Амурской области.

Выяснилось, что у предпринимателей до сих пор остаются жалобы по этому вопросу. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства получило поручение в ближайшее время изучить проблему и в подробностях доложить губернатору. Также Александр Козлов примет участие в заседании общественного совета при УФНС России по Амурской области, где будет рассмотрен этот вопрос.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Опора России  малый бизнес 


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