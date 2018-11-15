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05 Декабря 2018, 09:20 | Регион сегодня |

Амурские экспортеры впервые посетили ведущие японские производства

Представители 10 амурских компаний впервые побывали в Токио, где увидели технологию изготовления японских продуктов питания

Накануне делегация Амурской области посетила одну из фабрик компании Meiji Holdings Co., специализирующейся на изготовлении молочной продукции и кондитерских изделий. В Японии компания имеет сеть заводов. Продукцию экспортируют по всему миру, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Сегодня для амурских предпринимателей организовали экскурсию на завод, где делают соевый соус. Мощность производства составляет 400 тыс. литровых бутылочек в день. В качестве сырья используют соевые бобы и пшеницу, которые импортируют из Канады и США. Амурчане стали первой российской делегацией, которую допустили посмотреть технологический процесс.

«Это очень полезный опыт, он нужен хотя бы для того, чтобы понимать требования к той продукции, которую компании планируют экспортировать в Японию. Чтобы попасть на все эти предприятия, большая работа была проделала с Торгпредством РФ в Токио. Благодаря им перед нашими экспортерами сегодня открыты все двери. Центр подготовил для всех участников бизнес-миссии яркие презентации, чтобы каждый смог представить свою компанию», - рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

Кроме этого, Торгпредство России в Токио организует посещение завода Morinaga, на котором находится крупное производство кондитерских изделий и кисломолочных продуктов с инновационными технологиями.

Бизнес-миссию в г. Токио организовал Центр поддержки экспорта, совместно с Минэкономразвития АО, региональным минсельхозом и Агентством по привлечению инвестиций. Главная цель – расширить круг потенциальных партнеров. Амурские предприниматели смогут напрямую пообщаться с коллегами из бизнес-сообщества в формате b2b-встреч.

6 декабря в Токио состоится Большой Совет, в котором примут участие представители 70 японских компаний разных сфер деятельности, Министерства иностранных дел Японии, Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыболовного промысла Японии.

С российской стороны в переговорах участвуют министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева, директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

Официальные лица представят инвестиционный и экономический потенциал региона и обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: экспорт  торговля  Токио 


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