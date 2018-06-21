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Пятница| 06 Июля, 22:03 |
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Ипподром в Амурской области включен в число приоритетных объектов, принадлежащих "Газпрому"
Николай Исаков рассказал губернатору, что по поручению Алексея Миллера благовещенский ипподром включен в число приоритетных перспективных объектов, принадлежащих «Газпрому», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе правительства Амурской области.
Руководством «Газпрома» планируется развитие благовещенского ипподрома: строительство крытого манежа, обустройство места скачек, прилегающей инфраструктуры.
Николай Исаков сообщил, что в апреле намерен приехать в Амурскую область, чтобы на месте оценить объём работ по развитию объекта, подготовить нужную документацию. Это необходимо в преддверии намеченного на предстоящий летний период визита в Приамурье руководителя «Газпрома» Алексея Миллера.
Николай Исаков подчеркнул, что развитие благовещенского ипподрома важно с точки зрения роста туристической привлекательности региона, а также для развития детского конного спорта.
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