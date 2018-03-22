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Пятница| 06 Апреля, 20:28 |
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В Амурской области "АмурЭкспоФорум-2018" и "Танковый биатлон" пройдут одновременно
В областную столицу съедутся участники «АмурЭкспоФорума-2018», международного «Танкового биатлона», российско-китайского добровольческого слёта и якутского праздника Ысыах. Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по проведению выставки «АмурЭкспоФорум-2018» в Правительстве Амурской области.
Заседание прошло в расширенном составе под руководством заместителя председателя Правительства области Андрея Донца. На встрече была обнародована предварительная программа амурской выставки, в которой на сегодняшний день запланированы Форум приграничных городов России и Китая, встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума-2018». Также планируются Коллегия Министерства экономического развития Амурской области с представителями Минфина Российской Федерации и «II Амурская инновационная выставка».
От оргкомитета поступило предложение пригласить на «АмурЭкспоФорум-2018» делегации амурских городов и районов. Приедет и большая делегация участников из Якутии.
Стало известно, что во второй половине мая в Благовещенске пройдёт сразу несколько крупных мероприятий: 15-17 мая запланирован молодёжный российско-китайский слёт добровольцев «Мир, где нет чужих», с 18 по 20 мая – «АмурЭкспоФорум-2018», с 14 по 25 мая – международный «Танковый биатлон» и 27 мая – якутский национальный праздник «Ысыах». По меньшей мере, ожидается прибытие более тысячи человек, решается вопрос об их размещении.
Также на заседании оргкомитета было высказано предложение о налаживании туристических связей между некоторыми мероприятиями. В частности, об организации экскурсионных автобусных маршрутов для всех желающих между площадкой «АмурЭкспоФорума-2018» и полигоном ДВОКУ, где будет проходить «Танковый биатлон».
Для справки: Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» в этом году пройдёт с 18 по 20 мая. Площадкой для проведения «АмурЭкспоФорума», как и прежде, станет Общественно-культурный центр. Главная тема выставки будет приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.), а также 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ.
Определены пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. В общей сложности, за три дня выставку обычно посещают до10 тысяч человек.
Компании могут подавать заявки на участие в «АмурЭкспоФорум-2018» до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742. Стоимость участия для экспонентов осталась на уровне 2017 года.
Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска, оператором является компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2017 году на 6000 кв. м. площади разместилось более 130 экспонентов, выставку посетили более 8 тысяч человек.
В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.
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