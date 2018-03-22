Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 06 Апреля, 20:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 910 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
John Deere - на ваше поле
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2018

Регион сегодня
06.04 |
В Амурской области "АмурЭкспоФорум-2018" и "Танковый биатлон" пройдут одновременно
06.04 |
До 20 апреля бизнесмены могут подать заявки на участие в Международной торгово-экономической ярмарке в г. Хэйхэ
06.04 |
В Приамурье стартовал прием заявок на участие в Международной торгово-экономической ярмарке в Хйэхэ
06.04 |
Власти Хабаровского края обновят дорожную карту по развитию конкуренции
06.04 |
Сахалин и Крым связали дискуссией #Чеховжив
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела
Рынки
21 Марта 2018, 14:23
Отказ от долевого строительства дальневосточниками воспринимается как недоразумение Назвать сегодня реальные масштабы нарушений обязательств застройщиков перед жителями Приморья - невозможно
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Апреля 2018, 18:45 | Регион сегодня |

В Амурской области "АмурЭкспоФорум-2018" и "Танковый биатлон" пройдут одновременно

Благовещенск во второй половине мая примет сразу несколько крупных мероприятий

В областную столицу съедутся участники «АмурЭкспоФорума-2018», международного «Танкового биатлона», российско-китайского добровольческого слёта и якутского праздника Ысыах. Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по проведению выставки «АмурЭкспоФорум-2018» в Правительстве Амурской области.

Заседание прошло в расширенном составе под руководством заместителя председателя Правительства области Андрея Донца. На встрече была обнародована предварительная программа амурской выставки, в которой на сегодняшний день запланированы Форум приграничных городов России и Китая, встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума-2018». Также планируются Коллегия Министерства экономического развития Амурской области с представителями Минфина Российской Федерации и «II Амурская инновационная выставка».

От оргкомитета поступило предложение пригласить на «АмурЭкспоФорум-2018» делегации амурских городов и районов. Приедет и большая делегация участников из Якутии.

Стало известно, что во второй половине мая в Благовещенске пройдёт сразу несколько крупных мероприятий: 15-17 мая запланирован молодёжный российско-китайский слёт добровольцев «Мир, где нет чужих», с 18 по 20 мая – «АмурЭкспоФорум-2018», с 14 по 25 мая – международный «Танковый биатлон» и 27 мая – якутский национальный праздник «Ысыах». По меньшей мере, ожидается прибытие более тысячи человек, решается вопрос об их размещении.

Также на заседании оргкомитета было высказано предложение о налаживании туристических связей между некоторыми мероприятиями. В частности, об организации экскурсионных автобусных маршрутов для всех желающих между площадкой «АмурЭкспоФорума-2018» и полигоном ДВОКУ, где будет проходить «Танковый биатлон».

Для справки: Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» в этом году пройдёт с 18 по 20 мая. Площадкой для проведения «АмурЭкспоФорума», как и прежде, станет Общественно-культурный центр. Главная тема выставки будет приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.), а также 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ.

Определены пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. В общей сложности, за три дня выставку обычно посещают до10 тысяч человек.

Компании могут подавать заявки на участие в «АмурЭкспоФорум-2018» до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742.  Стоимость участия для экспонентов осталась на уровне 2017 года.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска, оператором является компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2017 году на 6000 кв. м. площади разместилось более 130 экспонентов, выставку посетили более 8 тысяч человек.

В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.

www.expo.amur.info

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: АмурЭкспоФорум 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
Компании
20 Марта 2018, 17:10
СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика