|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Апреля, 20:28 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
До 20 апреля бизнесмены могут подать заявки на участие в Международной торгово-экономической ярмарке в г. Хэйхэ
Она пройдёт сразу после «АмурЭкспоФорума» - с 22 по 24 мая в Международном торговом центре на острове Большой Хэйхэ. Организаторами выставлена квота на 15 организаций, но приоритет будет отдан товаропроизводителям.
Оргкомитет сообщает, что в КНР запрещён провоз мясной и молочной продукции. Компании, которые планируют выставлять продовольственные товары (мед, орехи, масло и другие), должны в обязательном порядке заблаговременно обратиться в территориальное управление Россельхознадзора для получения фитосанитарного (карантинного) сертификата для последующего обмена на вывозной сертификат.
Участникам, попавшим в квоту, бесплатно предоставляются стандартные выставочные места 3×3 м. Расходы на проезд (покупка билетов на корабль, а также оплата портового сбора на пункте пропуска Хэйхэ – 50 юаней), питание, проживание, а также аренду дополнительного оборудования в период участия в выставке российские участники понесут самостоятельно.
Электронные формы заявок на участие в Выставке размещены на сайте Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум» (www.expo.amur.info) в разделе «Для участников».
Заполненные и подписанные формы заявок участники могут направлять контактному представителю министерства ВЭСТиП области до 20 апреля Никольскому Дмитрию Игоревичу - консультанту отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей; тел. (4162) 22-44-15, e-mail: nikolsky@vst.amurobl.ru
Досье "Дальневосточного капиталая": С 2016 года «АмурЭкспорФорум» проходит в рамках Российско-Китайской выставки приграничных городов, что предполагает совместное его проведение с Международной торгово-экономической ярмаркой в городе Хэйхэ. В этом году Выставка приграничных городов открывается в Благовещенске, сроки проведения «АмурЭкспоФорума» – с 18 по 20 мая. Международная торгово-экономическая ярмарка в городе Хэйхэ пройдёт 22-24 мая. Главная тема выставки будет приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.), а также 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ. Заявки на участие в «АмурЭкспоФоруме-2018» принимаются также до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742, 38-03-32. Стоимость участия осталась на уровне 2017 года.
- В Амурской области "АмурЭкспоФорум-2018" и "Танковый биатлон" пройдут одновременно
- До 20 апреля бизнесмены могут подать заявки на участие в Международной торгово-экономической ярмарке в г. Хэйхэ
- В Приамурье стартовал прием заявок на участие в Международной торгово-экономической ярмарке в Хйэхэ
- Пограничный мостовой переход через реку Амур получит федеральную поддержку
- Пельмени "Амур" поедут на Восточный экономический форум во Владивосток
- На "АмурЭкспоФоруме-2018" пройдёт первый этап благотворительного телемарафона "Крылья"
- В Амурской области состоялись первые экспортные поставки пшеницы в Китай
- Бизнесмены Китая заинтересовались производством кирпича в Амурской области
- Новый железнодорожный путь проложен до Амурского газоперерабатывающего завода
- Аэропорт Благовещенск перешел на летнее расписание
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.