Стоимость реконструкции аэропортового комплекса в Благовещенске составит 4,67 млрд рублей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 16 Декабря, 01:52 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
15.12 |
Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
14.12 |
Магадан зовет на дальневосточный Майнекс
14.12 |
Жителей Владивостока предупреждают о возможных провокациях
14.12 |
Бюджет Хабаровска на 2019 год на 20% больше, чем у Владивостока
14.12 |
Владивосток официально стал столицей Дальневосточного федерального округа
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Мая 2018, 18:06 | Регион сегодня |

Стоимость реконструкции аэропортового комплекса в Благовещенске составит 4,67 млрд рублей

Строительство современной взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенск начнется в 2019 году

«Новая взлётно-посадночная полоса позволит принимать и обслуживать почти все типы воздушных судов без ограничения по взлётной массе. Уверен, это даст дополнительные возможности для развития Приамурья, в том числе туристической сферы, упорядочит авиасообщение с другими регионами страны и позволит Амурской области быть динамичнее и активнее», - отметил губернатор Александр Козлов.

На строительство и реконструкцию аэропортового комплекса Благовещенск (Игнатьево) предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Итоговая стоимость реконструкции аэропортового комплекса составит 4,67 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенск будет осуществляться  параллельно существующей ВПП-1, протяженность современной полосы будет 3000 м, на 200 м длинней действующей, ширина с укрепленными обочинами составит 55 м.

На бесперебойную работу благовещенского аэропорта реконструкция аэропортового комплекса не повлияет. При строительстве новой полосы работы будут выполняться в условиях действующего аэродрома с одновременным осуществлением взлетно-посадочных операций без ограничений. После ввода новой полосы существующая полоса будет выполнять роль технологического проезда для аварийно-спасательных работ.

Действующая взлетно-посадочная полоса из-за своих устаревших конструктивных особенностей и примененных при ее строительстве в 1962 году технологий  в настоящее время  не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных судов на постоянной основе. Боинг В-777-200ER допущен с ограничениями режима эксплуатации по количеству самолето-вылетов в сутки и по ограничению взлетной массы.

Построенная взлетно-посадочная полоса сможет принимать типы воздушных судов с полной нагрузкой, такие как  В-767-300, В-777-300, а также с небольшими ограничениями по взлетной массе самолеты типа В-747, A-330, A-340 A-350, Ил-96.

В 2015 году разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение.

Заказчик – застройщик в лице ФГУП Администрация гражданских аэродромов (аэропортов) для выбора подрядчика по строительству объекта будет проводить тендер. В настоящее время заказчиком готовится техническое задание на проведение тендера. Для строительства объектов авиационной инфраструктуры у подрядной организации требуется наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО), документа о допуске к работам в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

«С вводом в эксплуатацию новой современной взлетно-посадочной полосы и сопутствующей аэродромной инфраструктуры аэропорт увеличит возможности по приему широкофюзеляжных воздушных судов, что представляет интерес для туроператоров и авиакомпаний, а также повысит экономическую привлекательность региона», - добавил министр транспорта и строительства Андрей Тягло.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: строительство  аэропорт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика