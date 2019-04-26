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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Туристско-информационный центр планируют создать в Приамурье
Направления работы по развитию сферы туризма в 2019 году обсудили на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам развития туризма в регионе под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова
«В Приамурье реализуется целый ряд инфраструктурных объектов, которые могут стимулировать развитие туризма. Это строительство моста Благовещенск-Хэйхе через Амур, планируется строительство канатной дороги через Амур. Туризм способен внести существенный вклад в экономику региона, поэтому он совершенно обоснованно вошел в число шести отраслей, которые закреплены в стратегическом плане развития региона, и имеет важное значение», - сказал Василий Орлов.
В Приамурье туротрасль представляют 27 туроператоров, более чем 40 турагентов. За годы реализации программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в регион поступило 870 млн. рублей федеральных средств на создание обеспечивающей инфраструктуры туркластера «Амур», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«За 10 лет в Приамурье в 9 раз увеличился въездной турпоток из КНР. В 2018 году он составил 101,4 тыс. человек. Также в прошедшем году область посетили индивидуальные туристы из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Республики Корея, Республики Конго, Мексики, Малайзии, США, Японии. Вырос и внутренний турпоток в регионе, он составил 339,4 тыс. человек», - отметила министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.
Сейчас амурское Минэкономразвития совместно с федеральными коллегами формируют сводный план развития туристской инфраструктуры. Он будет содержать перечень приоритетных региональных проектов в сфере развития туризма на период до 2035 года.
Одним из мероприятий в части развития туристической сферы станет установка унифицированных указателей, изготовленных в соответствии с рекомендациями Минкультуры России. Ранее удалось установить средства туристской навигации на территории Белогорска, Белогорского и Бурейского районов. Эти информационные знаки помогают туристам получить информацию о местонахождении ближайших туробъектов. Также в планах министерства и создание регионального сайта по туризму. До 2017 года действовал региональный туристический портал amurvisit.ru, входивший в топ-10 (по версии «Интерфакс-туризм») лучших региональных сайтов, удобных для путешественников. В связи с рядом структурных изменений данный сайт прекратил работу. Сейчас решается вопрос о его перезапуске.
«В 2019 году планируется и создание туристско-информационнго центра, отвечающего за разработку и внедрение новых маршрутов, организацию участия региона в имиджевых мероприятиях в сфере туризма. Обратившись в центр, каждый потенциальный турист сможет быстро и качественно получить всю интересующую его информацию о туризме в Приамурье, приобрести маршруты или сообщить о проблеме. Подобные visit-центры могут открыться и в отдельных муниципалитетах», - сказала Людмила Старкова.
Губернатор области подчеркнул, что работой по развитию туризма необходимо заняться более тщательно.
«В регионе нужно создать структуру, которая будет заниматься только туристической отраслью. Она должна выстроить правильную коммуникацию с общественниками, которые вовлечены в туристическую деятельность. Площадкой для этого может стать «Точка кипения», где можно всё обсудить», - сказал Василий Орлов.
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