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РАО ЭС Востока дает Амурметаллу шанс на урегулирование задолженности
Такое решение было принято по итогам совещания в Минпромторге РФ под руководством замминистра Сергея Цыба. В совещании приняли участие представители дальневосточного энергохолдинга, предприятия-банкрота и его кредиторов, а также потенциальных покупателей металлургического завода, сообщили "Дальневосточному капиталу" в департаменте общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока».
Напомним, ситуация с платежами ОАО «Амурметалл», которое с октября 2013 года проходит процедуру банкротства, начала ухудшаться в декабре 2015 года, когда энергетиками было недополучено более 70 млн рублей за потребленную энергию. Компания продолжила накапливать дебиторскую задолженность в течение всего 2016 года, в результате чего к 1 июня ее уровень превысил 325 млн рублей. В эту сумму включена и мораторная задолженность в размере 57,7 млн рублей за неоплаченную поставку 2011 года. В результате недобросовестных действий потребителя ПАО «ДЭК» (гарантирующий поставщик электроэнергии в южных регионах ДФО, входит в Холдинг «РАО ЭС Востока») в конце мая объявило о готовности к разрешению ситуации всеми законными способами, включая расторжение договора электроснабжения.
«Мы проявили добрую волю по отношению к ОАО «Амурметалл». Сбытовые подразделения РАО ЭС Востока в принципе настроены на продуктивную работу даже с самыми сложными потребителями, - отметил Илья Лишанский, заместитель Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» по реализации энергии. – Однако нужно помнить, что руководство обанкротившегося завода неоднократно оставляло наши призывы без внимания. Поэтому наше решение – это действительно последний шанс урегулировать ситуацию, и в случае, если мы не увидим позитивных сигналов по нему, то пути назад уже не будет. У нас есть добросовестные потребители, включая население и социальные учреждения, перед которыми мы как государственная структура несем ответственность, и кредитовать за их счет несостоятельное частное предприятие для нас недопустимо».
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: АО «ДРСК», АО «ДГК», ПАО «ДЭК», ПАО АК «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав ПАО «РАО ЭС Востока», составляет 8 924 МВт; тепловая мощность - 17 973 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 104 тыс. км. Основной акционер – ПАО «РусГидро».
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