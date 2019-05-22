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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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06 Июня 2019, 11:45 | Регион сегодня |
Кальмар попал под "Приморскую рыбу"
Самый дешевый кальмар можно приобрести в магазинах Приморья
Приобрести килограмм кальмара за 159 рублей можно по программе «Приморская рыба», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как отметили в департаменте лицензирования и торговли, это самая выгодная цена на рынке.
«Так, на Некрасовском рынке во Владивостоке килограмм кальмара стоит 180 рублей, на рынке “Самоцвет” – 205 рублей», – добавили специалисты.
На сегодняшний день в программе участвуют более 250 предприятий торговли по всему краю. Ассортимент расширен до семи видов продукции, которая выделена специальными ценниками.
Напомним, с начала действия социальной программы «Приморская рыба» реализовано более 2 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Теги: приморская рыба цены
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.