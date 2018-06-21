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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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Стратегию Росбанка в Амурской области будет реализовывать новый директор
Перед ней поставлена стратегическая задача по укреплению позиций Росбанка в регионе. Фокус работы нового руководителя будет направлен, прежде всего, на увеличение доходности банка в регионе путем наращивания объемов розничного бизнеса по ключевым направлениям, а также на увеличение активной клиентской базы. Она также продолжит реализовывать стратегию Росбанка, ориентированную на развитие транзакционного банкинга и эффективное взаимодействие с дочерними компаниями группы Societe Generale в России.
В состав территориального офиса «Амурский» входят 10 отделений, расположенных в городах присутствия Росбанка в Амурской области и Южной Якутии.
Досье "Дальневосточного капитала": Наталья Шершнёва окончила Амурский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», работает в банковской сфере более двадцати лет, управленческий стаж – свыше пятнадцати лет. Карьеру начала в 1996 году в банке «БАМкредит». В 1998 году перешла в АКБ «СБС-Агро», впоследствии преобразованный в банковскую группу О.В.К., где прошла путь от экономиста до начальника отдела кредитования. К команде Росбанка Наталья присоединилась в августе 2005 года в должности начальника управления кредитования, в 2010 году была назначена заместителем директора по розничному бизнесу Амурского филиала Росбанка. С октября 2014 года занимала должность заместителя директора территориального офиса Росбанка в Благовещенске.
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