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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Амурской области ТОР "Белогорск" расширят под новый проект
Предложение о включении земельного участка для реализации этого проекта в ТОР внесено в Правительство России Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Проект, инициатором которого является ООО «КМК-Партнеры», предполагает создание в ТОР «Белогорск» производства строительных металлоконструкций, а также организацию ремонта строительной техники. Расширение территории опережающего развития обеспечит создание не менее 60 рабочих мест и привлечение более 151,2 млн рублей частных инвестиций.
При этом проект не потребует строительства дополнительной инженерной или транспортной инфраструктуры.
Отметим, ТОР «Белогорск» создана в г. Белогорске Амурской области Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2015 года. Белогорск является крупным транспортным узлом Дальнего Востока, расположенным на пересечении транспортных коридоров - Транссибирская магистраль, федеральная трасса «Амур» и автомагистраль Белогорск-Благовещенск. В настоящее время в ТОР «Белогорск» реализуется 6 инвестиционных проектов с объемом частных вложений 4,58 млрд рублей. К сегодняшнему дню инвесторы территории опережающего развития реализовали два проекта и осуществили 3,1 млрд рублей инвестиций, создав 459 рабочих мест из планируемых 624.
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