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Нефтегазовый расклад

Команда аналитиков русско-британской консалтинговой компании Восток Капитал в рамках подготовки к Третьему инвестиционному Восточному Нефтегазовому Форуму (4-5 июля 2018, Владивосток) подготовила для читателей журнала "Дальневосточный капитал" краткий обзор крупнейших нефтегазовых проектов, которые в дальнейшем будут определять курс развития нефтегазовой промышленности не только в регионе, но и во всей стране

В настоящий момент перед ТЭК Дальнего Востока поставлены очень важные задачи повышения конкурентоспособности экономики и всей страны за счет следующих факторов: инвестиции, высокие технологии, локализация производства, увеличение добавленной стоимости, реализация мегапроектов, развитие транспортной инфраструктуры, сотрудничество с АТР, модернизация и строительство, нефтегазохимия, диверсификация экспорта.

Предпосылки к развитию топливно-энергетических ресурсов данных территорий – это огромные запасы нефтегазового сырья – более 4,6 трлн м3 газа и 1,3 млрд тонн нефти и конденсата. Обеспеченность железнодорожными путями и инфраструктурой для перевалки углеводородов, а также выход к морским путям для отгрузки морем и географическая близость к крупнейшим потребителям быстрорастущего рынка АТР благоприятствуют росту привлекательности заявленных проектов.

Развитие сырьевых проектов здесь сопровождается созданием необходимых инфраструктурных объектов, среди которых нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и терминал по перевалке сжиженного природного газа во Владивостоке.

В настоящий момент в регионах Дальнего Востока реализуется ряд знаковых проектов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2019-2024 гг.

Приморский край: Основная цель развития нефтегазовых проектов в крае - это налаживание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырья. Так, «дочка» Роснефти – «Восточная нефтехимическая компания» совместно с Китайской ChemChina реализует проект по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в городе Находке. Планируется строительство 3 производственных линий. Первая и вторая линии должны быть введены в строй в период до 2022 года. Мощность будущего НПЗ составит 12,5 млн тонн нефти. В целом инвестиции в проект ВНХК составят более 800 млрд рублей.

Еще одним не менее знаковым проектом края является строительство современного завода по переработке природного газа в газохимическую продукцию (метанол, аммиак, карбамид, минеральные удобрения), которая будет соответствовать мировым стандартам качества. В третьем квартале 2022 года планируется ввести в эксплуатацию установку метанола, а в первом квартале 2022 года – установки по производству аммиака.

Сахалинская область. Шельфовая добыча нефти по праву считается одним из самых перспективных направлений развития дальневосточного ТЭКа. Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск поставила перед собой задачу по освоению месторождений, входящих в проект «Сахалин-3» в том числе Киринского и Южно-Сахалинского газоконденсатных месторождений. Крупные разведанные запасы на шельфе Сахалина позволили сформировать здесь центр газодобычи и начать поставки газа дальневосточным потребителям и на экспорт. В регионе Газпром реализует 2 крупных проекта – «Сахалин-2» (Пильтун-Астохское и Лунское месторождения) и «Сахалин-3» (Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское месторождения).

Как и в случае с Приморским краем, нефтяная отрасль Сахалина не планирует ориентироваться исключительно на добычу сырья. В области также налаживается нефтехимическое производство – здесь запланировано строительство завода по производству товарного метанола марки А и Б мощностью не менее 1 млн тонн в год. Это повлечет за собой создание не менее 2 тысяч новых рабочих мест. Соглашение о строительстве было подписано в сентябре 2016 года.

Республика Саха. Чаяндинское месторождение – одно из крупнейших на востоке России. Оно формирует Якутский центр газодобычи и является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Газпром добыча Ноябрьск реализует проект по его разработке в рамках «Восточной нефтегазовой программы». Годовая производительность согласно проекту – 25 млрд куб м газа, 1,9 млн тонн нефти и 0,4 млн тонн газового конденсата. Начало добычи будет синхронизировано с запуском магистрального трубопровода «Сила Сибири».

Якутская ТЭК занимается промышленной разработкой Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений. Запасы природного газа здесь оцениваются в 396,2 млрд кубометров, извлекаемого газового конденсата – 17,3 млн тонн. Эта же компания планирует построить завод по глубокой переработке газа стоимостью более 1 млрд рублей. Проект будет направлен на покрытие потребности в метаноле стран Северо-Восточной Азии. По предварительным прогнозам, производство должно быть запущено в 2022 году.

Новые перспективы открываются также и для Хабаровского края. «Дальгазресурс» намерена построить сеть мини-заводов по сжижению природного газа. Компания занимается разработкой Адниканского газового месторождения, которое расположено в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Объем необходимых инвестиций на строительство сети заводов СПГ, а также создание логистического центра оценивается в 15865 млн руб.

Роснефть активно инвестирует в увеличение нефтеперерабатывающих мощностей Комсомольского НПЗ. В настоящий момент ведется строительство комплекса гидрокрекинга, что позволит увеличить глубину переработки до 92%. Роснефть получила 5 заявок на строительство за 5,6 млрд рублей объектов гидрокрекинга.  ООО «Транснефть-Дальний Восток» (входит в ПАО «Транснефть») приступило к тестированию систем оборудования производственной инфраструктуры отвода от Комсомольского НПЗ до трубопровода ВСТО.

Амурская область. Минвостокразвития и ОАО «Технолизинг» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства метанола в Сковородино. Мощность производства составит 1,2 миллиона кубометров метанола марки «А». Для этого потребуется 1 млрд кубометров газа из газопровода «Сила Сибири». Реализовать проект планируется до 2019 года.

Это далеко не полный список проектов, реализуемых в данном макрорегионе. Чтобы ознакомиться со всеми ключевыми нефтегазовыми и нефтехимическими инициативами, запросите отчет на официальном сайте предстоящего «Восточного нефтегазового форума», мероприятия, которое объединит инициаторов вышеуказанных проектов, инвесторов, представителей регуляторных органов и поставщиков решений и услуг для нефтегазовой промышленности. Форум пройдет на площадке Дальневосточного Федерального Университета на острове Русский. 


 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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