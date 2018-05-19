|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 07 Июня, 16:03 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Нефтегазовый расклад
В настоящий момент перед ТЭК Дальнего Востока поставлены очень важные задачи повышения конкурентоспособности экономики и всей страны за счет следующих факторов: инвестиции, высокие технологии, локализация производства, увеличение добавленной стоимости, реализация мегапроектов, развитие транспортной инфраструктуры, сотрудничество с АТР, модернизация и строительство, нефтегазохимия, диверсификация экспорта.
Предпосылки к развитию топливно-энергетических ресурсов данных территорий – это огромные запасы нефтегазового сырья – более 4,6 трлн м3 газа и 1,3 млрд тонн нефти и конденсата. Обеспеченность железнодорожными путями и инфраструктурой для перевалки углеводородов, а также выход к морским путям для отгрузки морем и географическая близость к крупнейшим потребителям быстрорастущего рынка АТР благоприятствуют росту привлекательности заявленных проектов.
Развитие сырьевых проектов здесь сопровождается созданием необходимых инфраструктурных объектов, среди которых нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и терминал по перевалке сжиженного природного газа во Владивостоке.
В настоящий момент в регионах Дальнего Востока реализуется ряд знаковых проектов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2019-2024 гг.
Приморский край: Основная цель развития нефтегазовых проектов в крае - это налаживание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырья. Так, «дочка» Роснефти – «Восточная нефтехимическая компания» совместно с Китайской ChemChina реализует проект по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в городе Находке. Планируется строительство 3 производственных линий. Первая и вторая линии должны быть введены в строй в период до 2022 года. Мощность будущего НПЗ составит 12,5 млн тонн нефти. В целом инвестиции в проект ВНХК составят более 800 млрд рублей.
Еще одним не менее знаковым проектом края является строительство современного завода по переработке природного газа в газохимическую продукцию (метанол, аммиак, карбамид, минеральные удобрения), которая будет соответствовать мировым стандартам качества. В третьем квартале 2022 года планируется ввести в эксплуатацию установку метанола, а в первом квартале 2022 года – установки по производству аммиака.
Сахалинская область. Шельфовая добыча нефти по праву считается одним из самых перспективных направлений развития дальневосточного ТЭКа. Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск поставила перед собой задачу по освоению месторождений, входящих в проект «Сахалин-3» в том числе Киринского и Южно-Сахалинского газоконденсатных месторождений. Крупные разведанные запасы на шельфе Сахалина позволили сформировать здесь центр газодобычи и начать поставки газа дальневосточным потребителям и на экспорт. В регионе Газпром реализует 2 крупных проекта – «Сахалин-2» (Пильтун-Астохское и Лунское месторождения) и «Сахалин-3» (Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское месторождения).
Как и в случае с Приморским краем, нефтяная отрасль Сахалина не планирует ориентироваться исключительно на добычу сырья. В области также налаживается нефтехимическое производство – здесь запланировано строительство завода по производству товарного метанола марки А и Б мощностью не менее 1 млн тонн в год. Это повлечет за собой создание не менее 2 тысяч новых рабочих мест. Соглашение о строительстве было подписано в сентябре 2016 года.
Республика Саха. Чаяндинское месторождение – одно из крупнейших на востоке России. Оно формирует Якутский центр газодобычи и является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Газпром добыча Ноябрьск реализует проект по его разработке в рамках «Восточной нефтегазовой программы». Годовая производительность согласно проекту – 25 млрд куб м газа, 1,9 млн тонн нефти и 0,4 млн тонн газового конденсата. Начало добычи будет синхронизировано с запуском магистрального трубопровода «Сила Сибири».
Якутская ТЭК занимается промышленной разработкой Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений. Запасы природного газа здесь оцениваются в 396,2 млрд кубометров, извлекаемого газового конденсата – 17,3 млн тонн. Эта же компания планирует построить завод по глубокой переработке газа стоимостью более 1 млрд рублей. Проект будет направлен на покрытие потребности в метаноле стран Северо-Восточной Азии. По предварительным прогнозам, производство должно быть запущено в 2022 году.
Новые перспективы открываются также и для Хабаровского края. «Дальгазресурс» намерена построить сеть мини-заводов по сжижению природного газа. Компания занимается разработкой Адниканского газового месторождения, которое расположено в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Объем необходимых инвестиций на строительство сети заводов СПГ, а также создание логистического центра оценивается в 15865 млн руб.
Роснефть активно инвестирует в увеличение нефтеперерабатывающих мощностей Комсомольского НПЗ. В настоящий момент ведется строительство комплекса гидрокрекинга, что позволит увеличить глубину переработки до 92%. Роснефть получила 5 заявок на строительство за 5,6 млрд рублей объектов гидрокрекинга. ООО «Транснефть-Дальний Восток» (входит в ПАО «Транснефть») приступило к тестированию систем оборудования производственной инфраструктуры отвода от Комсомольского НПЗ до трубопровода ВСТО.
Амурская область. Минвостокразвития и ОАО «Технолизинг» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства метанола в Сковородино. Мощность производства составит 1,2 миллиона кубометров метанола марки «А». Для этого потребуется 1 млрд кубометров газа из газопровода «Сила Сибири». Реализовать проект планируется до 2019 года.
Это далеко не полный список проектов, реализуемых в данном макрорегионе. Чтобы ознакомиться со всеми ключевыми нефтегазовыми и нефтехимическими инициативами, запросите отчет на официальном сайте предстоящего «Восточного нефтегазового форума», мероприятия, которое объединит инициаторов вышеуказанных проектов, инвесторов, представителей регуляторных органов и поставщиков решений и услуг для нефтегазовой промышленности. Форум пройдет на площадке Дальневосточного Федерального Университета на острове Русский.
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
- Итоги "АмурЭкспоФорума-2018": 19 золотых медалей и одно "серебро"
- На "АмурЭкспоФоруме-2018" прошёл первый этап благотворительного телемарафона "Крылья"
- Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2018" продолжает работу
- В Благовещенске в первый день выставку "АмурЭкспоФорум-2018" посетили 3000 человек
- "АмурЭкспоФорум-2018" готовится к открытию
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.