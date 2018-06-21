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Инвестор строительства Амурского газоперерабатывающего завода стал резидентом ТОР "Свободный"
7 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Игорь Афанасьев и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов заключили Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Свободный».
Документ подписан в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и Губернатора Амурской области Александра Козлова.
Согласно документу, компания «Газпром переработка Благовещенск» — инвестор и заказчик проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) — получила статус резидента ТОР «Свободный». Соглашение действует до 2052 года с возможностью пролонгации и охватывает как период создания Амурского ГПЗ и сопутствующей инфраструктуры, так и период их эксплуатации.
Статус резидента позволяет «Газпром переработка Благовещенск», в частности, воспользоваться режимом свободной таможенной зоны и минимизировать таможенные платежи за ввоз импортных материально-технических ресурсов на этапе строительства завода.
В свою очередь «Корпорация развития Дальнего Востока» обязуется за счет бюджетных средств организовать создание и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры нового жилого микрорайона в г. Свободном для работников будущего завода.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром») является инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ. Строительство завода началось в октябре 2015 года. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Завод будет состоять из шести технологических линий мощностью по 7 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован на апрель 2021 года. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность. ТОР «Свободный» создана Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2017 года №673 на территориях муниципальных образований Свободненский район, г. Свободный и г. Сковородино. Документ, в частности, определяет границы ТОСЭР, а также виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим.
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