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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 15:21 |
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Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
В ходе беседы были подняты такие вопросы как, доступность авиаперевозок, переселение амурчан из аварийного жилья в зоне БАМ, предоставление квартир для детей-сирот и другие не менее важные для региона проблемы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Василий Орлов озвучил тему доступности авиационных перевозок. Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений, на московском направлении - Благовещенск – Екатеринбург, Благовещенск – Новосибирск и внутрирегиональных перевозок – Благовещенск – Южно-Сахалинск, Благовещенск – Петропавловск-Камчатский, Благовещенск – Хабаровск, Благовещенск – Владивосток, Благовещенск – Якутск.
Еще одним вопросом, поднятым на встрече с Владимиром Путиным стало, переселение граждан из аварийного жилья.
«Эта проблема в Приамурье стоит достаточно остро. На сегодняшний день незавершенным является проект переселения граждан из аварийного жилого фонда в зоне БАМ. Эта программа работала с 2011 года и по ней было переселено порядка 5000 человек из 95 тыс. кв. м. аварийного жилья. Работа выполнена на половину. Необходимо программу дофинансировать и завершать», - сказал Василий Орлов.
Глава области отметил, что актуальной проблемой, как для всей страны, так и для Амурской области является и предоставление жилья для детей-сирот.
«В очереди на получение жилья в Приамурье стоит 2500 детей-сирот, при этом 762 из них имеют на руках судебные решения о предоставлении жилья.
Для того, чтобы решить этот вопрос необходимо порядка 4 млрд. руб., таких средств в областном бюджете нет», - сказал Василий Александрович.
Руководитель страны также дал соответствующее поручению Правительству России. Параметры этой поддержки будут обсуждаться Правительством региона совместно с Министерством финансов и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
На встрече были рассмотрен вопрос здравоохранения. Василий Орлов озвучил Владимиру Путину одну из наболевших тем для амурской медицины – строительство нового родильного дома в Благовещенске.
«Здание городского роддома в Благовещенске старое. Необходимо возводить новое мощностью на 150 коек. По предварительным оценкам его стоимость – 3 млрд. руб. По поручению Президента страны этот объект будет включен в федеральную программу», - отметил руководитель региона.
Также на встрече было озвучены предложения внести изменения в Постановления Правительства, для того чтобы инвесторы могли возводить непрофильные объекты за собственный счет, в последствии получая налоговые льготы на компенсацию этих затрат.
«Примером может стать трасса Благовещенск – Свободный. Мы понимаем, что эта трасса в ближайшее время будет перегружена и требуется модернизация. Эта дорога региональная и средств областного дорожного фонда не хватить, чтобы привести её в нормативное состояние. Но при этом, инвесторы заинтересованы в развитии этой трассы и они могли бы реконструировать дорогу за собственный счет, а затраты на строительство отнести к затратам на реализацию инвестиционного проекта. Эти предложения идут в соответствии с рекомендациями президента страны, которые он давал в рамках Петербургского экономического форума в 2017 году. Надеюсь нас поддержат и будут внесены соответствующие изменения», - сказал Василий Орлов.
По всем вопросам даны положительные заключения, теперь перед Правительством региона стоит задача отработать с коллегами из федеральных министерств и довести работу до конца.
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