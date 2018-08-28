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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 15:21 |
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Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
Глава Приамурья и вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов приняли участие в открытии форума «Территория бизнеса – территория жизни». Старт форума был дан в зале Амурской областной филармонии. На площадке форума встретились бизнес-спикеры, представители региональных властей и предприниматели, которые в рамках конкурса презентуют свои идеи экспертному жюри и потенциальным инвесторам.
«С амурскими предпринимателями работа ведется системно. Амурская область занимает высокое 35 место в рейтинге Агентства стратегических инициатив, но перед нами стоит задача попасть в 20-ку регионов этого рейтинга. Что касается поддержки предпринимателей, то в этом году имеются риски в освоении субсидий, тем не менее, все средства, запланированные на этот год, будут предоставлены бизнесменам. Если это не произойдет в нынешнем году, мы постараемся деньги сохранить и предоставить в следующем году», - сказал врио губернатора Василий Орлов.
«С коллегами силового блока мы обсуждали этот вопрос, на Восточном Экономическом форуме частично будут озвучены меры по улучшению ситуации. На мой взгляд, отсутствует полноценное взаимодействие между силовым блоком и малым предпринимательством. Надеюсь на вашу активную позицию, потому что во многом успех будет зависеть именно от неё», - сказал руководитель региона.
«Бизнес-Успех» признан популяризировать предпринимательство, находить лучшие практики и выводить на орбиту предприятия, которые показывают хороший результат для того, чтобы это служило драйвером для других компаний. Тот факт, что в Амурской области проводится такой форум при поддержке Правительства области, говорит о том, что руководство региона относится серьезно к вопросам малого и среднего бизнеса. В целом предприниматели на Дальнем Востоке более активны, чем в центральной части страны», - сказал вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов.
В течение одного дня участники форума смогут поработать на сессиях и мастер-классах, посетить тематические выставки, а также пообщаться с коллегами, квалифицированными специалистами в области бизнес-поддержки и представителями муниципальных администраций. Присутствующим представится возможность высказать свою точку зрения и предложения насчёт перспектив и прогнозов развития малого предпринимательства.
Также участников форума ждет уникальный мастер-класс «История успеха» от финалиста Премии «Бизнес-Успех» и успешного предпринимателя Фарида Гарипова, генерального директора Компании «Торуда». В программе и мастер-класс Юлии Лазаревой, специалиста социальной сети "ВКонтакте". Она расскажет о проекте "ВКонтакте" для бизнеса.
Также в рамках форума состоялось награждение победителей регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Награды были вручены амурским бизнесменам в номинациях «Лучший интернет-проект» «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «ЗОЖ», «Народный предприниматель».
В этом году на поддержку и развитие бизнеса в Амурской области направлено 142 млн. рублей. 76,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 64,8 млн. рублей – областного и муниципального. Если сравнивать с уровнем прошлого года, сумма средств, привлеченных из федерального центра, увеличилась в 14 раз (с 5,4 млн. в 2017 году), а областного – в 40 раз.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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