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Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
Во главе китайской делегации был начальник Департамента транспорта провинции Хэйлунцзян Юй Фэй, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы строительства пограничного мостового перехода и продвижения проекта трансграничной канатной дороги через реку Амур.
Работа на стройках идет согласно графику. С российской стороны уже возведены четыре из пяти опор основного моста. Выполнена первая стадия надвижки пролетного строения от опоры №10 до опоры №8. Также строители возвели все пять опор моста через протоку Каникурганскую, выполнена сборка и надвижка пролетного строения. Сейчас идут работы по устройству железобетонной плиты проезжей части. С китайской стороны полностью завершены 5 опор, осуществлена сборка 70 метров пролетного строения основного моста, выполнены работы по укладке бетонного покрытия на площадке под пункт взимания платы.
Российская сторона сообщила о получении положительного заключения госэкспертизы РФ на проектную документацию в отношении пункта взимания платы на нашей стороне. Его строительство планируют начать в апреле 2019 года.
Также в ходе переговоров обсудили проектирование и строительство автомобильных пунктов пропуска на территориях обеих стран. Правительство Российской Федерации уже в 2019 году выделит на возведение пункта пропуска 1,6 миллиардов рублей.
«Важно, что мы согласовали с китайской стороной план-график создания и ввода в эксплуатацию пограничного мостового перехода. Функционировать на обеих сторонах Амура они начнут синхронно», - пояснила Татьяна Половайкина.
Обсудили в ходе переговоров и перспективы строительства железнодорожного моста через Амур. Возможность реализации этого проекта вторым этапом после возведения автомобильного моста предложила делегация Амурской области. Стороны намерены изучить возможность создания данного объекта.
Также делегации обменялись информацией по проекту канатной дороги. Напомним, в России в этом году определили нового инвестора по проекту, который принял уже участие в трех двусторонних переговорах, прошедших осенью. До конца 2018 года инвесторы проведут очередной раунд переговоров, на котором намерены согласовать вопросы проектирования, инвестирования, строительства канатной дороги, а также схемы взаимодействия по проекту. Актуализированный план – график реализации проекта канатной дороги будет утвержден в начале 2019 года.
Фото Марии ПУШКАРЕВОЙ.
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