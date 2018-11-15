Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 07 Декабря, 17:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5900 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
07.12 |
Только в одном банке жители Приморья хранят 50 млрд рублей своих сбережений
07.12 |
В Хабаровском крае ищут возможности для финансирования сельских поселений
07.12 |
31 декабря Владивосток будет встречать морской Новый год
07.12 |
Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
07.12 |
Число иностранных туристов, посетивших Камчатку, выросло в 2 раза
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Декабря 2018, 11:00 | Регион сегодня |

Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику

Масштабный международный проект обсуждали в Харбине в рамках визита делегации Амурской области, возглавила которую первый зампред Правительства Приамурья Татьяна Половайкина.

Во главе китайской делегации был начальник Департамента транспорта провинции Хэйлунцзян Юй Фэй, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы строительства пограничного мостового перехода и продвижения проекта трансграничной канатной дороги через реку Амур.

Работа на стройках идет согласно графику. С российской стороны уже возведены четыре из пяти опор основного моста. Выполнена первая стадия надвижки пролетного строения от опоры №10 до опоры №8. Также строители возвели все пять опор моста через протоку Каникурганскую, выполнена сборка и надвижка пролетного строения. Сейчас идут работы по устройству железобетонной плиты проезжей части. С китайской стороны полностью завершены 5 опор, осуществлена сборка 70 метров пролетного строения основного моста, выполнены работы по укладке бетонного покрытия на площадке под пункт взимания платы.

Российская сторона сообщила о получении положительного заключения госэкспертизы РФ на проектную документацию в отношении пункта взимания платы на нашей стороне. Его строительство планируют начать в апреле 2019 года.

Также в ходе переговоров обсудили проектирование и строительство автомобильных пунктов пропуска на территориях обеих стран. Правительство Российской Федерации уже в 2019 году выделит на возведение пункта пропуска 1,6 миллиардов рублей.

«Важно, что мы согласовали с китайской стороной план-график создания и ввода в эксплуатацию пограничного мостового перехода. Функционировать на обеих сторонах Амура они начнут синхронно», - пояснила Татьяна Половайкина.

Обсудили в ходе переговоров и перспективы строительства железнодорожного моста через Амур. Возможность реализации этого проекта вторым этапом после возведения автомобильного моста предложила делегация Амурской области. Стороны намерены изучить возможность создания данного объекта.

Также делегации обменялись информацией по проекту канатной дороги. Напомним, в России в этом году определили нового инвестора по проекту, который принял уже участие в трех двусторонних переговорах, прошедших осенью. До конца 2018 года инвесторы проведут очередной раунд переговоров, на котором намерены согласовать вопросы проектирования, инвестирования, строительства канатной дороги, а также схемы взаимодействия по проекту. Актуализированный план – график реализации проекта канатной дороги будет утвержден в начале 2019 года.

Фото Марии ПУШКАРЕВОЙ.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: мост через Амур 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика