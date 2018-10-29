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08 Апреля 2014, 16:20 | Регион сегодня

В Приморском крае состоялись первые общественные слушания по проекту "Владивосток-СПГ"

В Хасанском районе Приморья стартовали общественные слушания по проекту строительства завода "Владивосток-СПГ". Прошедшие слушания положили начало диалогу между жителями района и ООО "Газпром СПГ Владивосток".

Первые публичные слушания в череде запланированных прошли 25 марта. Их темой стали инженерные изыскания под объекты морского терминала отгрузки СПГ. В слушаниях приняли участие более 70 жителей района, представивших различные социальные и возрастные группы – депутаты районной Думы, представители муниципальных комитетов, медицинские работники, работники образования, сотрудники районной и местных администраций, представители общественных организаций и политических партий, общественность.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования Хасанский район, проект строительства завода СПГ ранее уже получил поддержку у жителей близлежащих населенных пунктов – села Перевозное и села Безверхово. Ярыми же противниками строительства завода, причем, именно  на полуострове Ломоносова, по-прежнему, выступают отдельные представители природозащитных организаций – старший научный сотрудник БПИ ДВО РАН Т. С. Вшивкова, представитель ДМЭОО «Зеленый крест» Н. Н. Горбачев и главный научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Б. В. Преображенский. Свою позицию они объясняют близостью особо охраняемых территорий – заповедника «Кедровая падь», нацпарка «Земля леопарда» и Дальневосточного морского биосферного заповедника – к  месту расположения будущего завода СПГ. Мартовские публичные слушания экологи попытались превратить в площадку для выступления и объявить их незаконными, сославшись на несоблюдение законности процедуры проведения слушаний. Однако пришедшие на обсуждения хасанцы – жители сел Перевозное, Безверхово и Барабаш, поселка Славянка – потребовали слушания провести, поскольку строительство завода открывает для района перспективы экономического и социального развития.  

Докладчиком по программе работ на выполнение инженерных изысканий выступила начальник организационно-аналитического отдела ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) Ольга ШОКИНА. По ее словам, программой не предусмотрены взрывные работы, а также применение химических реагентов.  При проведении инженерно-геологических изысканий будут использованы щадящие технологии - легкие средства пробоотбора и статическое зондирование грунта. Все исследования планируется провести в короткие сроки с использованием маломерных судов, благодаря чему их воздействие на окружающую среду будет носить локализованный и краткосрочный характер, заверила представитель МАГЭ. 

Доклад консультанта по вопросам экологического сопровождения проектов ООО «Экоскай» А. Лепшина содержал цифры, наглядно продемонстрировавшие участникам публичных слушаний, что инженерные изыскания не повлекут за собой  негативного воздействия на атмосферный воздух, геологическую среду, водную среду, водные биологические ресурсы, а также на морскую фауну. Как заверил эксперт, реализация намеченной деятельности при соблюдении всех предусмотренных природоохранных мероприятий существенных и необратимых изменений окружающей среды не повлечет, а воздействие изысканий на окружающую среду будет носить локализованный и краткосрочный характер.

В результате обсуждения представленных материалов слушания были признаны состоявшимися. Окончательные сроки проведения изыскательских работ будут известны после согласования с Приморским территориальным управлением Росрыболовства, отметила Ольга Шокина.  

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: СПГ  Газпром СПГ Владивосток  слушания  Газпром  экология 


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