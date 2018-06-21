|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 05:01 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
02.07 |Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
02.07 |Владивосток из города для машин превратится в город для людей
02.07 |По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
02.07 |Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
02.07 |На острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
08 Июля 2015, 14:48 | Регион сегодня
Приамурье посетила делегация Ассоциации туристической отрасли Всекитайской торгово-промышленной палаты
В Правительстве Амурской области прошла рабочая встреча, посвященная вопросам сотрудничества в туристической сфере.
«Туризм – это высокодоходная отрасль, которая обеспечит создание новых рабочих мест и новых объектов в рамках инвестиционных проектов. Мы видим три основных направления: формирование туристических маршрутов, развитие событийного туризма и создание туристических объектов», - отметила заместитель председателя Правительства Амурской области Марина Дедюшко.
На встрече обсудили возможные варианты сотрудничества, затем представители Ассоциации смогли посмотреть Благовещенск. Они оценили ход строительства новой набережной в областном центре и смогли ознакомиться с проектом планировки намывной территории «Золотая миля» на берегу Амура, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.
Теги: сотрудничество туризм Китай
Loading...
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Хабаровском крае в АО "Санаторий Уссури" введено внешнее наблюдении
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram