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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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В Южно-Сахалинске состоялось заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства
- Символично, что в этом году мы принимаем юбилейное 20-е заседание и расцениваем это как признание вклада Сахалинской области в многолетнюю деятельность уникального российско-американского форума. РАТОП даёт прекрасную возможность представителям бизнеса для установления коммерческих связей и межрегиональной кооперации в различных сферах, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата, – отметила Вера Щербина.
Переходя 20-летний рубеж истории РАТОПа, представители США и России вновь ищут новые форматы сотрудничества. Сейчас эта площадка приобретает особую актуальность. Здесь, конечно, вспоминали о санкциях и говорили о перспективах отношений двух стран.
Участники приводят примеры сотрудничества в различных сферах. Один из них – состоявшийся летом 2015 года исторический перелёт Аляска-Сибирь, в честь 70-летия Победы. Военные самолёты «Douglas C47» пролетели по маршруту, проложенному в годы Второй мировой войны. Тогда из-за океана в СССР поставлялось вооружение и продовольствие. Среди других форм взаимодействия: совместная научная работа и бизнес-проекты.
- В современных непростых политических условиях возрастает значение РАТОП как прямого диалога между людьми, регионами и деловыми кругами. Мы – люди, связанные с экономикой, уверены, что любой кризис – это не только проблемы, это и новые возможности для проявления нестандартных подходов, – подчеркнул заместитель директора департамента стран Европы и Америки министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Сажин.
В состав РАТОП входят представители от 13 регионов восточной России и пяти штатов западного побережья США. Ежегодные заседания проходят по очереди на территории стран-участниц. Сахалин становится площадкой для форума уже в 5-й раз. В Южно-Сахалинске он продлится два дня. В течение которых участники обсудят комплекс вопросов, в том числе, касающихся энергетики, бизнеса и туризма.
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