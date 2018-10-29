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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Ноября, 10:25 |
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В Приамурье появился бизнес-отель высшей категории
К гостиницам такого уровня предъявляются особые требования, которые касаются уровня комфорта, квалификации персонала, инфраструктуры, системы обеспечения. Так, например, в четырех-пятизвездочной гостинице должны быть уютные, просторные номера, требуется круглосуточная работа службы приема, возможность бронирования билетов на различные виды транспорта, обязательно наличие парковки, светящаяся вывеска и многое другое.
«Как раз сейчас завершаются работы по организации наружного освещения. Скоро, кстати, на вывеске появятся и наши четыре звезды. Мы понимаем, что это большая ответственность, но мы к этому готовы. «Амурассо» позиционируется, как бизнес-отель. В основном у нас останавливаются корпоративные клиенты и иностранцы из Канады, Швейцарии, Германии, Великобритании, Италии. Привлекает то, что гостиница находится недалеко от центра, но при этом здесь очень уютно и тихо. Движение транспорта на прилегающей территории заканчивается в 18:00. В шаговой доступности набережная, где можно прогуляться», - рассказал управляющий гостиницей Олег Черногрудов.
Ремонт отеля завершили в прошлом году, для посетителей он открылся в апреле 2018 года. Гостям предлагают 22 комфортабельных номера от стандартных, до апартаментов категории «Люкс».
«Мы наблюдаем хорошую тенденцию в том, что предприниматели пытаются применять новые современные подходы в организации своего бизнеса. Появление отеля со статусом «четыре звезды» на самом деле знаковое событие для Благовещенска. Это говорит о том, что мы вышли на новый, более высокий уровень обслуживания и готовы гарантировать гостям города и региона комфортный отдых и безопасность», - сказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.
Обязательная поэтапная классификация средств размещения стартует в России 1 июля 2019 года. Сначала под пристальное внимание специалистов попадут гостиницы с фондом более 50 номеров. С 1 января 2020 сертифицируют уже более мелкие отели, где более 15 номеров. А в 2021 году классифицировать по звездам обязаны все гостиницы, независимо от объема размещения постояльцев. За отсутствие свидетельства владельцам грозят крупные штрафы.
В настоящее время в Амурской области прошли сертификацию 7 объектов размещения. Кроме «Амурассо», это гостиницы «Зея» и «Дружба» - у них по три звезды, «Азия» и «Юбилейная» носят статус «двухзвездочных», хостел «Циндао» в Благовещенске и гостиница «Восток» в Циолковском получили статус «без звезд».
Также на прохождение классификации заявилась гостиница «Анкор».
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