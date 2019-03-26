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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Апреля, 00:18 |
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Нелегальных золотодобытчиков будут отслеживать из космоса
Подозреваемых в нелегальной добыче драгоценного металла будут выявлять, фиксируя крупногабаритное оборудование и спецтехнику, которая появляется в месторождениях золота. На место, где возможно ведётся незаконный промысел, будут выезжать специалисты с рейдами. Об этом рассказал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху. Также он объяснил, что ведомство уже подписало соглашение о космоснимках с дочерней компанией Роскосмоса - АО "ТЕРРА ТЕХ", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
"В целом работа Министерства природных ресурсов Амурской области, природоохранной прокуратуры, ФСБ, МВД и общественных контролеров по выявлению и привлечению к ответственности незаконных золотодобытчиков в 2019 году в регионе будет резко усилена. Это усиление надзора за использованием иностранной рабочей силы, соблюдением условий лицензий, природоохранного законодательства, изъятие у "черных копателей" техники и золота, использование современных технических средств контроля за добычей, работа по изменению законодательства в части многократного увеличения наказания за нелегальную добычу и другие меры", - прокомментировал новую систему слежения министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху.
Региональные власти продолжают бороться с нелегальными золотодобытчиками. Незаконный промысел драгоценного металла одна из наиболее актуальных проблем в регионе. Ежегодно они пытаются пресечь работу компаний, устанавливающих свою спец.технику в местах золоторождений и добывающих ископаемое, с нарушением экологического законодательства, и, повреждая окружающую среду.
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