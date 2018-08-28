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09 Июля 2012, 14:13 | Регион сегодня

Приамурье получило более 27 млн рублей на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства

Амурская область получила федеральные деньги - более 27 млн рублей - на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства. В связи с этим, министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области объявило конкурс по отбору начинающих предпринимателей малого бизнеса для предоставления им в 2012 году субсидий на создание собственного дела.

 

Период приёма заявок на участие в конкурсе – с 9 июля по 10 сентября. Для участия необходимо соблюсти некоторые условия. Так, данные субсидии могут получить вновь зарегистрированные и действующие менее года начинающие субъекты малого бизнеса Приамурья. При этом претенденты на субсидии должны входить в целевые группы: до 30 лет; бывшие безработные; военнослужащие, уволенные в запас по сокращению из вооруженных сил; социальное предпринимательство.

Этот конкурс проводится в Амурской области два раза в год с 2008 года. В прошлом году поддержку от государства получили 142 предпринимателя, общая сумма выплат составила 32 млн. рублей из федеральных и областных бюджетов. В первом полугодии 2012 года 8 млн. рублей из областной казны уже распределены между 58 субъектами малого бизнеса, при том, что на конкурс было подано 99 заявок.

Как отметил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой, не все подаваемые заявления соответствуют предъявляемым требованиям. «Многие несерьёзно относятся к подготовке одного из основных документов – бизнес-плана. Заказывают его за деньги и, не читая, отдают с пакетом документов. Если предприниматель не читает план, думая, что заплатил и на этом его участие в разработке этого документа закончено, то представители отраслевых министерств изучают бизнес-планы, выявляют несоответствия, заворачивают документы, и предприниматель не получает субсидии», - рассказал Игорь Горевой. Также в условиях на получение гранта – отсутствие задолженности по налогам и сборам. Более подробная информация размещена на сайте министерства и в газете «Амурская правда» от 7 июля 2012 года.

Как пояснила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Наталья Черных, поучаствовать в получении гранта могут и те предприниматели, которым уже были выделены субсидии, но полученная сумма была меньше 300 000 рублей. Это максимальные деньги, которые могут получить начинающие предприниматели, действующие с момента регистрации менее 1 года.

Всего в этом году на развитие малого и среднего предпринимательства в дополнение к областным 78,4 млн рублей бизнес получит 163,3 млн федеральных средств, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 году, сообщает Портал Правительства Амурской области.

 

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