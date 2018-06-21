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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:55 |
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Сахалин привлекает Китай к новым совместным проектам
- Мы с Китаем - соседи, у нас очень много общих дел. Будем говорить не о планах, а о конкретных проектах, - с первых же слов обозначил повестку дня Юрий Трутнев. Деловое настроение вице-премьера – полпреда тут же подхватили региональные лидеры. На форуме губернаторов Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая обошлись без абстракции.
Приморский руководитель - Владимир Миклушевский – говорил о транспортных коридорах в Поднебесную. Хабаровский - Вячеслав Шпорт звал китайцев в металлургию и авиаотрасль. Магаданский - Владимир Печеный - в добывающую промышленность. Глава Сахалинской области было сказал об успехах сотрудничества в «нефтянке» - Роснефть и Синопек сейчас совместно осваивают Венинский блок «Сахалина-3». Но тут же переключился на новые горизонты.
- Развитие отраслей экономики, не связанных с нефтегазовым комплексом, является нашим приоритетом. Это агро-, рыбо-, и лесопромышленные комплексы, угледобыча, строительство, туризм. Мы заинтересованы в том, чтобы в наших проектах участвовал китайский бизнес, который располагает инвестиционными ресурсами, соответствует компетенциям и передовым технологиям. Рассчитываю, что мы сможем создать на территории Сахалинской области новые российско-китайские предприятия, - сказал Олег Кожемяко.
Одна из таких компаний, возможно, займется добычей торфа на Сахалине. С недавних пор к этому виду бизнеса присматривается государственная электросетевая корпорация Китая - крупнейшее среди подобных предприятий в мире. Китайцы уже взяли на пробу 50 тонн островного торфа и отправили его в Поднебесную.
- Заодно мы посмотрим на другие возможности инвестирования в вашем регионе. Выберем вариант - либо это будут прямые инвестиции нашей компании, либо создание совместного предприятия. Посмотрим, какие у вас льготы для инвесторов, и какие ограничения, - сказал Ду Чжиган, заместитель гендиректора корпорации.
- Льгот достаточно, вы можете ознакомиться со всеми нашими предложениями, - отреагировал зампред областного правительства Сергей Хоточкин. Он подарил потенциальным инвесторам путеводитель - карту перспективных проектов Сахалина и Курил.
Еще одна китайская компания - Дальневосточная строительная уже решилась на вложения. 7 миллиардов рублей она направит в деревообрабатывающий проект. Соглашение об этом накануне было подписано с отечественной компанией «БМ-Сахалин».
За два года рядом с Александровском-Сахалинским должен вырасти завод. Там будут производить 150 тысяч тонн сухого пиломатериала, 50 тысяч тонн клееного бруса и 100 тысяч пилет (топливных гранул) в год. Это будет безотходное производство.
- Мы заинтересованы в этом проекте, потому что на севере Сахалина созданы хорошие инфраструктурные условия: есть пристань, железная дорога и складские помещения. Рассчитываем, что вместе с российскими партнерами получим прибыль, - сказал заместитель генерального директора китайской компании Дин Лей.
Власти Сахалинской области намерены расширять сотрудничество и с китайскими провинциями. Деловую активность простимулируют через господдержку субъектов инвестиционной деятельности. Обещают компенсировать процентные ставки по кредиту и лизингу, субсидировать возмещение капитальных затрат, давать государственные гарантии и налоговые льготы.
- В рамках инвестиционного фонда Сахалинской области мы готовы рассмотреть вопрос о создании объектов транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры для бизнеса, - сказал глава региона.
На форуме губернаторов двух стран его информацию буквально впитывала в себя большая китайская делегация: руководители 75 компаний, 10 министров и еще 4 главы провинций.
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