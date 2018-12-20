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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 12 Января, 07:01 |
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1,7 миллиарда рублей в бюджет Амурской области принесли газовые проекты в 2018 году
Большая часть из них поступает от строительства газоперерабатывающего завода в ТОР «Свободный» в Амурской области.
«Каждый инвестиционный проект влияет на бюджет региона. Поэтому мы так много внимания уделяем улучшению условий для бизнеса. Ведь налоги от их работы позволяют увеличивать финансирование на социальные объекты: больницы, школы и детские сады», - отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.
По оценкам специалистов в ближайший год рост налоговых поступлений также увеличится. Это связано с пиком строительства объектов на 2019 гг.
Помимо прямых налоговых отчислений, проекты «Сила Сибири» и Амурский ГПЗ дают рабочие места и подряды местным компаниям. Треть всех организаций, задействованных в строительстве данных объектов, региональные. На строительных площадках трудятся 1186 амурских специалистов.
«Сейчас мы активно работаем с компанией АО «Технолизинг». В будущем ожидаем от них положительного решения по строительству метанолового завода под Скоровородино. Это порядка 40 млрд. рублей инвестиций в регион и более 1000 новых рабочих мест на этапе строительства», - рассказала Людмила Старкова.
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