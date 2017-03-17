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200 млн рублей будут направлены на закупку сои для нового завода "Амурский" в ТОР "Белогорск"
Банк ВТБ предоставил финансирование по программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой совместно Министерством сельского хозяйства РФ, маслоэкстракционному заводу «Амурский» в ТОР «Белогорск».
Средства в размере 200 млн рублей будут направлены на закупку сои для нового завода, первая очередь которого в настоящее время находится в опытной эксплуатации. Ставка по кредиту составила менее 2% годовых.
Директор операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко прокомментировала: «ВТБ поддерживает создание импортозамещающих производств. В рамках данной стратегии банк развивает сотрудничество с МЭЗ Амурский, предоставляя предприятию различные возможности и виды финансирования, в том числе с применением механизмов господдержки. Стоит отметить, что потребность созданного производства в сырье исчисляется миллиардами рублей, поэтому поддержка в форме льготного кредита по программе Министерства сельского хозяйства очень важна и в дальнейшем».
Банк ВТБ начал финансировать проект строительства МЭЗ «Амурский» в июле 2015 года, предоставив средства в размере 800 млн рублей в рамках постановления правительства №1044. Также в 2016 году банком были предоставлены средства в размере 400 млн рублей для финансирования капитальных затрат в рамках строительства первой очереди завода. Общий объем финансирования, предоставленного банком ВТБ ООО МЭЗ «Амурский», составляет 3,15 млрд рублей.
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