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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Апреля, 18:08 |
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Инвесторы рассматривают возможность строительства фармацевтического завода в Приамурье
Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Амурская область для нас привлекательна большим потенциалом электроэнергии, необходимым объемом сырья для производства (в первую очередь это соя и кукуруза) и льготными режимами для инвесторов», - рассказал глава компании.
В случае принятия положительного инвестиционного решения, для завода потребуется более 1500 сотрудников медицинской сферы. Как отметили в Правительстве, в регионе для этого есть необходимая образовательная база. Местные кадры руководство завода готово обучать на первых этапах реализации проекта.
Для производства медицинских препаратов и БАДов заводу также необходим большой объем сельхозпродукции региона. Так, например, только кукурузу компания готова покупать на амурском рынке партиями до 126 тыс. тонн в год и соевого масла до 6800 тонн. Готовую продукцию планируют продавать на экспорт в азиатские страны.
На данный момент Агентство Амурской области по привлечению инвестиций подбирает площадку для возможной реализации проекта в регионе. Как рассказал заместитель директора Алексей Котельников, китайские инвесторы планируют войти в один из ТОРов региона.
«Любой инвестор, претендующий на налоговые льготы, должен зарегистрироваться на территории опережающего развития. А это значит, что все налоговые отчисления от работы инвестиционного проекта, в том числе и иностранного, поступают в казну Приамурья», - рассказал заместитель директора Алексей Котельников.
По итогам переговоров, будет прорабатываться вопросы реализации проекта, в том числе - и с учетом требований природоохранного ведомства законодательства.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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