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Понедельник| 10 Июня, 11:58 |
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По Амуру запускают прогулочные рейсы до строящегося международного моста
В выходные дни на экскурсионно-прогулочной линии теплоходов будет организован специальный рейс, продолжительностью 1,5 часа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Теплоход рассчитан почти на 200 человек, поэтому переживать, что кому-то не хватит мест – не стоит. Посадка пассажиров будет осуществляться у причала №6, расположенного по адресу: ул. Театральная, 1. Стоимость билета составит 250 рублей. Минимальное количество пассажиров для осуществления рейса 15-20 человек. Это очень интересный маршрут и мы уверены, он будет пользоваться популярностью», - рассказала первый заместитель генерального директора ЗАО «Пассажирский порт Амурассо» Елена Небылица.
Экскурсионные прогулки в район строительства международного моста амурчане смогут совершать в субботу и воскресенье. Время отправления теплохода 15.00.
Подробности можно уточнить в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт Амурассо» по тел.: 59-57-64
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