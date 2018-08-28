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10 Сентября 2018, 18:15 | Регион сегодня
В Зейском районе Амурской области первый снег повалил деревья
Первый снег повалил деревья на автодороге Зея — Снежногорск.
В Зейском районе 8 сентября выпало от 20 до 30 сантиметров снега. Несколько деревьев, не выдержав напора, упали на проезжую часть.
В Зейском районе первый снег повалил деревья / Первый снег повалил деревья на автодороге Зея — Снежногорск. В Зейском районе 8 сентября выпало от 20 до 30 сантиметров снега. Несколько деревьев, не выдержав напора, упали на проезжую часть.
На место выехала поисково-спасательная группа Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности из Зеи. Спасатели перепилили упавшие деревья и расширили узкие места для более удобного проезда транспорта. Группа обследовала около 30 километров автодороги вплоть до поселка Снежногорск, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: происшествие погода
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Loading...RedTram
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