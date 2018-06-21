В Амурской области на космодроме Восточный построена железнодорожная станция

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 05 Июля, 05:44 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
04.07 |
Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
04.07 |
В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
04.07 |
В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
04.07 |
Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
04.07 |
Болиды ННК рулят в новой экипировке
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Ноября 2016, 09:00 | Регион сегодня |

В Амурской области на космодроме Восточный построена железнодорожная станция

На космодроме Восточный подписан акт приемки законченного строительством объекта - административно-бытового корпуса со службой эксплуатации и постом электроцентрализации (ЭЦ) на станции "Промышленная-1".

Предъявленный к приемке объект капитального строительства выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и вводится в действие. Это один из завершающих этапов  в создании сети железных дорог космодрома, на данный момент все железнодорожные пути построены, высокое качество выполненных «Дальспецстроем» работ подтверждено надежной и безаварийной эксплуатацией. В ближайшее время будут предъявлены заказчику объекты железнодорожных станций Ледяная и «Промышленная-2», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

В целом, процесс передачи «Дальспецстроем» в эксплуатацию объектов космодрома продолжается, практически каждую неделю мы подписываем формы КС-14, которые являются документом, подтверждающим передачу в эксплуатацию.

Железнодорожная станция «Промышленная-1» расположена на вновь построенном участке железной дороги, соединяющей объекты космодрома с Транссибирской железнодорожной  магистралью, в непосредственной близости от станции возводится промышленно-эксплуатационная база (ПСЭБ 2), метеокомплекс. « Промышленная-1» предназначена для приема и отправки  поездов, перевозящих различные грузы, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности объектов космодрома Восточный, а также для перевозки сотрудников.

В состав станционных объектов входят: административно-бытовой корпус со службой эксплуатации и постом ЭЦ, здание службы эксплуатации железной дороги, депо для экипировки и обслуживания тепловозов, котельная, пожарное депо на два автомобиля, объекты инженерной инфраструктуры, гараж, трансформаторные подстанции, высокая пассажирская платформа, мачты радиосвязи и освещения, склад нефтепродуктов, резервуары различного назначения.

Между привокзальной площадью и железнодорожной платформой, под семипутными железнодорожными путями построен пятидесятиметровый пешеходный тоннель, по которому можно пройти к метеорологическому комплексу и к высокой пассажирской платформе.

Административно-бытовой корпус (АБК) представляет собой трехэтажное здание с подвалом, сложной архитектурной формы, переменной высотности, размерами 30,0х36,0 метров, общая площадь объекта  составляет 2834,30 м2, строительный объем – 10572,00 м2 . Объект оснащен самыми современными инженерными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, все эти системы регулируются в автоматическом режиме.

В целях безопасной эксплуатации здания специалистами Дальспецстроя смонтированы  системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре при помощи звуковых и световых оповещателей, установлены дымные извещатели, оборудованы пути эвакуации.

Основное предназначение административно-бытового корпуса - размещение служб по организации движения и грузовой работе на подъездных путях космодрома; эксплуатационной службы по выполнению текущего и планового ремонта инженерных сетей пристанционных зданий и сооружений космодрома «Восточный», а также службы по обслуживанию и ремонту средств связи на станциях и перегонах подъездных путей космодрома.

По проекту штатная численность работающих в административно-бытовом корпусе  со службой эксплуатации и постом ЭЦ составляет 162 человека, в наибольшую смену будут работать одновременно 62 человека. Для комфортного размещения сотрудников обустроено более 100 помещений, в здании предусмотрены: зал ожидания, аппаратные, вестибюли, медицинский пункт, различные мастерские, комнаты отдыха  для дежурных смен, комната приема пищи, санузлы и душевые, гардеробные, электрощитовые, кабинеты администрации, бухгалтерия, кладовые служебные помещения товарной конторы грузового хозяйства, диспетчерская. Для обеспечения доступа инвалидов проектными решениями предусмотрено обустройство пандусов и специально оборудованных санузлов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: космодром  Восточный 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика