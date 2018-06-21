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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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В Амурской области на космодроме Восточный построена железнодорожная станция
Предъявленный к приемке объект капитального строительства выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и вводится в действие. Это один из завершающих этапов в создании сети железных дорог космодрома, на данный момент все железнодорожные пути построены, высокое качество выполненных «Дальспецстроем» работ подтверждено надежной и безаварийной эксплуатацией. В ближайшее время будут предъявлены заказчику объекты железнодорожных станций Ледяная и «Промышленная-2», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В целом, процесс передачи «Дальспецстроем» в эксплуатацию объектов космодрома продолжается, практически каждую неделю мы подписываем формы КС-14, которые являются документом, подтверждающим передачу в эксплуатацию.
Железнодорожная станция «Промышленная-1» расположена на вновь построенном участке железной дороги, соединяющей объекты космодрома с Транссибирской железнодорожной магистралью, в непосредственной близости от станции возводится промышленно-эксплуатационная база (ПСЭБ 2), метеокомплекс. « Промышленная-1» предназначена для приема и отправки поездов, перевозящих различные грузы, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности объектов космодрома Восточный, а также для перевозки сотрудников.
В состав станционных объектов входят: административно-бытовой корпус со службой эксплуатации и постом ЭЦ, здание службы эксплуатации железной дороги, депо для экипировки и обслуживания тепловозов, котельная, пожарное депо на два автомобиля, объекты инженерной инфраструктуры, гараж, трансформаторные подстанции, высокая пассажирская платформа, мачты радиосвязи и освещения, склад нефтепродуктов, резервуары различного назначения.
Между привокзальной площадью и железнодорожной платформой, под семипутными железнодорожными путями построен пятидесятиметровый пешеходный тоннель, по которому можно пройти к метеорологическому комплексу и к высокой пассажирской платформе.
Административно-бытовой корпус (АБК) представляет собой трехэтажное здание с подвалом, сложной архитектурной формы, переменной высотности, размерами 30,0х36,0 метров, общая площадь объекта составляет 2834,30 м2, строительный объем – 10572,00 м2 . Объект оснащен самыми современными инженерными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, все эти системы регулируются в автоматическом режиме.
В целях безопасной эксплуатации здания специалистами Дальспецстроя смонтированы системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре при помощи звуковых и световых оповещателей, установлены дымные извещатели, оборудованы пути эвакуации.
Основное предназначение административно-бытового корпуса - размещение служб по организации движения и грузовой работе на подъездных путях космодрома; эксплуатационной службы по выполнению текущего и планового ремонта инженерных сетей пристанционных зданий и сооружений космодрома «Восточный», а также службы по обслуживанию и ремонту средств связи на станциях и перегонах подъездных путей космодрома.
По проекту штатная численность работающих в административно-бытовом корпусе со службой эксплуатации и постом ЭЦ составляет 162 человека, в наибольшую смену будут работать одновременно 62 человека. Для комфортного размещения сотрудников обустроено более 100 помещений, в здании предусмотрены: зал ожидания, аппаратные, вестибюли, медицинский пункт, различные мастерские, комнаты отдыха для дежурных смен, комната приема пищи, санузлы и душевые, гардеробные, электрощитовые, кабинеты администрации, бухгалтерия, кладовые служебные помещения товарной конторы грузового хозяйства, диспетчерская. Для обеспечения доступа инвалидов проектными решениями предусмотрено обустройство пандусов и специально оборудованных санузлов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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