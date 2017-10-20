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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Амурская область удивит выставку "Дни Дальнего Востока" в столице особым медом
В министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства состоялась рабочая встреча с амурскими товаропроизводителями по вопросу участия в выставке-ярмарке «Дни Дальнего Востока», которая пройдет в Москве в декабре этого года.
Кстати, амурский мед на «Днях Дальнего Востока» впервые презентуют в фирменной упаковке. Министерство ВЭСТиП, совместно с региональным минсельхозом и товаропроизводителями, провело работу по созданию единого фирменного бренда. Состоялось несколько встреч, по итогам которых утвердили общий вид упаковки – это будет глиняный горшочек внутри деревянного короба. Сейчас товаропроизводители тестируют новшество. Пробная партия упакованного меда уже производится, ориентировочно в начале декабря она будет готова.
«Дни Дальнего Востока» пройдут с 8 по 16 декабря в разных частях Москвы. В программе - культурно-выставочные и деловые мероприятия. Ключевым событием станет выставка в «Экспоцентре», в рамках которой состоится ярмарка вакансий ведущих предприятий Дальнего Востока. Гостям расскажут о мерах поддержки переселенцев, особое место отведено демонстрации программы «Дальневосточный гектар». На выставке презентуют ключевые достижения в области социально-экономического развития, а также обсудят вопросы особых экономических режимов, способствующих реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития (ТОР).
Посетители смогут ознакомиться с аутентичной кухней Дальнего Востока, изделиями народного промысла, увидеть выступления звезд и коллективов самого большого по площади региона Российской Федерации.
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