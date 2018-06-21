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Дмитрию Рогозин предложил продолжить наращивать темпы строительства космодрома "Восточный"
9 декабря заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин совместно с главой Роскосмоса Олегом Остапенко осмотрели объекты наземной космической
инфраструктуры космодрома, строительные площадки технического и стартового комплексов, в том числе блок сжатых газов и командный пункт, на котором работы по армированию, монтажу опалубки и бетонированию нового участка плиты перекрытия на первом этаже ведутся круглосуточно, в них ежедневно задействовано порядка 150 человек.
Затем руководители проверили выполнение работ по возведению промышленной строительно-эксплуатационной базы, главной понизительной подстанции внешнего электроснабжения и жилого микрорайона для специалистов будущего космодрома. По проекту первый этап строительства жилого микрорайона будет реализован к 2015 году. За это время строители возведут 17 домов для сотрудников космодрома и детский сад на 230 мест. На втором и третьем этапах продолжится строительство жилых домов и социальных объектов.
О ходе строительства докладывали представители Спецстроя России, сопровождавшие вице-премьера в процессе осмотра: заместитель директора Спецстроя России Александр Бусыгин, начальник
ФГУП «Спецстройтехнологии при Спецстрое России» Сергей Макаров, заместитель начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Павел Буяновский. Было отмечено, что
строительство космодрома в достаточной степени обеспечено материалами и оборудованием, однако по-прежнему острой остается проблема обеспечения строительства высокопрофессиональными
кадрами. Для решения вопроса Спецстроем России были организованы выездные мероприятия совместно с центрами занятости населения в Амурской области и других регионах, благодаря чему удалось
привлечь значительное количество специалистов: по состоянию на 9 декабря 2013 года общая численность работающих на строительстве космодрома (с учётом вахтового режима) увеличена до
5268 человек, из них 557 человек – инженерно-технический персонал.
На совещании по итогам объезда строительных площадок «Восточного» заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин предложил продолжить наращивать темпы
строительства космодрома: «Я бы поставил вопрос по-другому: сдвинуть эти графики так, чтобы ракетно-космическая отрасль имела временной пространственный ресурс, чтобы подготовить первый
успешный пуск ракетоносителя «Союз-2».
В завершение визита на «Восточный» вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, губернатор Амурской области Олег Кожемяко и космонавт Роман Романенко приняли участие в
открытии памятника в центре Углегорска. Неподалеку от культурно-досугового центра была установлена спускаемая капсула пилотируемого корабля «Союз ТМА-07М», в которой с международной
космической станции вернулся летчик-космонавт Роман Романенко.
журнал "Дальневосточный капитал".
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