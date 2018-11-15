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10 Декабря 2018, 14:02 | Регион сегодня

Китайский инвестор хочет развивать добычу угля в Приморье

В результате реализации проекта в Приморском крае появится более 2 тысяч рабочих мест

Меморандум о сотрудничестве при создании в Приморском крае инновационного промышленного кластера подписали компании «Оборудование для угольных шахт «Интерстандарт», провинция Хэйлунцзян КНР» и «Сучан-Уголь». Церемония состоялась при участии АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В целях создания кластера резидент свободного порта Владивосток, ООО «Сучан-Уголь», по соглашению с управляющей компанией ведет проект стоимостью более 22 млрд рублей по модернизации шахты «Центральная» и строительству шахты «Тигровая» в городе Партизанске.

В рамках подписанного меморандума при поддержке резидента СПВ китайский инвестор проведет комплексную проверку и оценку инвестиционной привлекательности проекта. По результатам исследования будет определен объем вложений с китайской стороны в восстановление и строительство шахт, возобновление добычи коксующегося угля. Совокупная мощность по добыче шахт оценивается в 2 млн тонн угля в год.

«Наши партнеры тщательно изучат проект в течение одного месяца. На месте будут работать технические специалисты и экономисты, - сказал генеральный директор ООО «Сучан-уголь» Евгений Тесленко. - Через три года мы сможем приступить к добыче угля на шахте «Центральная», через пять-семь лет - начать добычу на шахте «Тигровая».

Создание инновационного промышленного кластера «Сучан-Уголь» позволит вывести на рынок Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона современный и грамотно структурированный производственный комплекс по добыче, хранению и транспортировке угля. В результате реализации проекта в Приморском крае появится более 2 тысяч рабочих мест.

«Последние 10 лет мы работаем на российском рынке, поставляем различное оборудование для добычи угля и руды. При этом наша компания впервые собирается инвестировать в российский проект. Уже на следующей неделе пришлем группу специалистов для работы. В дальнейшем мы намерены расширять области сотрудничества с российскими коллегами», - отметил генеральный директор ООО «Оборудование для угольных шахт «Интерстандарт», провинция Хэйлунцзян КНР» Чжуан Енун.

Восстановление и модернизация шахты «Центральная», а также строительство шахты «Тигровая» планируется проводить в несколько этапов. Полная реализация проекта будет завершена до 2026 года.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее заявлял, что важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: «Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: СПВ  уголь 


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