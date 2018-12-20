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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 11 Февраля, 16:23 |
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Во Владивостоке развернется праздничная продовольственная ярмарка
Закупить свежие фермерские продукты к празднику защитников Отечества можно будет 16 февраля. В субботу на центральной площади Владивостока развернётся общегородская сельскохозяйственная продовольственная ярмарка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Свежее мясо и рыба, продукты пчеловодства, хлебобулочные и колбасные изделия, а также сыры, овощи и фрукты – выбрать к столу свежие продукты не составит труда. Традиционно свою продукцию на центральной площади представляет более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей.
Администрация столицы Приморья приглашает посетить ярмарку на площади Борцов Революции 16 февраля всех желающих. В следующий раз торговля в центре Владивостока развернётся накануне Международного женского дня - 2 марта.
Время работы ярмарки - с 10:00 до 17:00 часов.
Анастасия Котлярова (фото)
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Во Владивостоке нет площади "Борцов Революции".
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